ESTAC : Maintien en Ligue 1, un cadre du vestiaire optimiste

Publié par ALEXIS le 01 mars 2022 à 12:36

Menacé de relégation en Ligue 2, l’ ESTAC ne s’affole pas. Un cadre du vestiaire aubois pense que le club promu va se maintenir en Ligue 1.

L' ESTAC menacé de relégation en Ligue 2

Après deux revers cinglants à l’extérieur, respectivement contre le Stade Brestois (5-1) et le Stade Rennais (4-1), l’ ESTAC a stoppé sa série négative dimanche dernier. Florian Tardieu et ses coéquipiers ont arraché un match nul à l’Olympique de Marseille, dans la dernière minute du match (1-1, 90e), lors de la 26e journée de Ligue 1. Un précieux point qui permet à l' ESTAC de rester à la 17e place de la Ligue 1. Mais le club aubois reste sous la menace de trois concurrents directs dans la course au maintien. En effet, Troyes a le même nombre de points (22) que ses poursuivants : le barragiste le FC Metz (18e) et les deux clubs relégables que sont l’ ASSE (19e) et Bordeaux (20e).

Florian Tardieu : « Ça peut le faire pour l'opération maintien »

Malgré cette réelle menace de relégation de l’ES Troyes AC en deuxième division, Florian Tardieu est confiant pour le maintien dans l’élite. Surtout après avoir accroché l’ OM au stade de l’Aube. « On a sorti un gros match face aux Marseillais. On prend un point contre un gros, il y a de la satisfaction », s’est-il réjoui. « Si on garde cet état d'esprit (celui contre Marseille, ndlr), ça peut le faire pour l'opération maintien », a rassuré le milieu défensif.

Le bilan actuel des Troyens est de 14 défaites, 7 nuls et 5 victoires en championnat. Ils ont encaissé 41 buts et en ont inscrit 23. Après une première partie de saison médiocre (10 défaites, 5 nuls et 4 victoires), la direction de l' ESTAC a limogé Lautent Batlles et nommé Bruno Irles en tant qu'entraîneur principal, le 3 janvier 2022. Mais le bilan de ce dernier ne satisfait pas les attentes des dirigeants aubois pour l'instant. Il ne compte qu'une seule victoire, contre 4 défaites et 2 nuls, soit seulement 5 points pris sur 21 points possible.