OL Mercato : SRFC, Clément Grenier a trouvé un club !

Publié par Thomas le 01 mars 2022 à 13:45

Sans club depuis son départ du SRFC l'été dernier, Clément Grenier s'entraînait cette saison avec l' OL en attente d'une signature.

OL Mercato : Grenier rebondit en Espagne

Libre de tout contrat cette saison, le milieu de terrain tricolore Clément Grenier n’était parvenu à trouver un point de chute convenable cet hiver, malgré plusieurs touches à l’étranger. " J’ai quelques contacts à l’étranger surtout. J’ai déjà discuté avec des directeurs sportifs donc c’est intéressant. On avance petit à petit, mais rien de concret. Je suis prêt. J’ai faim et j’ai envie de jouer au football. Les matchs me manquent ", confiait-il au micro de RMC Sport il y a quelques temps, avant d’ajouter qu’il serait " capable d’écouter tous les projets sauf Saint-Etienne ! "

Lyonnais dans son cœur, Clément Grenier était revenu à l’ OL en début de saison pour parfaire sa préparation physique. Malgré des contacts intéressants entre le joueur et l’ESTAC, aucun transfert n’avait eu lieu, laissant l’international français toujours libre sur le marché des transferts. Une traversée du désert quelque peu éreintante pour l’ancien rennais qui devrait rapidement prendre fin. Ce mardi, le club du RCD Majorque, actuellement 16e du championnat espagnol, a annoncé la présence de Clément Grenier aux séances d’entraînements. L'ancien milieu du Stade Rennais est intégré dans le groupe professionnel dans l’optique d’un transfert en fin de saison, si les tests se révèlent concluants.

Grenier proche d’un retour à Lyon l’été dernier

Malgré trois saisons convaincantes au Stade Rennais, où il aura souvent endossé le rôle de titulaire au milieu de terrain, Clément Grenier n’avait pas été prolongé par Florian Maurice, le directeur sportif Rouge et Noir. Une situation qui avait poussé l’ancien prodige de l’ OL à toquer à la porte de son club formateur. En août dernier, le joueur de 31 ans avait contacté Jean-Michel Aulas pour un éventuel come-back en terre rhodanienne. Des avances qui n’avaient pas laissé le président lyonnais insensible, qui avait néanmoins préféré attendre quelques temps pour se concentrer sur la priorité de l’époque, le secteur offensif.