OL Mercato : Vers le retour d'un pilier au milieu cet été ?

Publié par Thomas le 04 août 2021 à 15:55

Alors que l’Olympique Lyonnais s’est récemment séparé de son milieu brésilien Jean Lucas, parti à l’AS Monaco, et que son compatriote Thiago Mendes semble aussi se diriger vers un départ, le quotidien L'Équipe informe d’un potentiel retour de Clément Grenier à l’ OL, trois ans après avoir quitté le club. En fin de contrat cet été au Stade Rennais, le milieu de terrain de 30 ans serait en pourparlers avec la direction lyonnaise et notamment Jean-Michel Aulas. Le mythique président des Gones serait en pleine réflexion et aurait demandé du temps à l’agent du joueur Pini Zahavi.

Mercato OL : Clément Grenier en contact avec Jean-Michel Aulas

Après trois saisons de bons et loyaux services au Stade Rennais, le milieu de terrain de 30 ans, Clément Grenier, est à la recherche d’un nouveau challenge. Après 93 matchs disputés en Bretagne, le joueur n’a pas vu son contrat se prolonger au Roazhon Park et serait en contact direct avec la direction lyonnaise. Les Gones ne compteraient que Bruno Guimarães au poste de numéro 6 et pourraient récupérer son ancien milieu de terrain passé à Lyon de 2009 à 2018. Jean-Michel Aulas aurait cependant demandé à l’ancien international tricolore d’attendre un petit peu, le temps de discuter avec le nouvel entraîneur Peter Bosz, et entrevoir l’effectif actuel notamment au poste de milieu. D'autant que l’idée d'intégrer le jeune Maxence Caqueret dans l’équipe-type est aussi évoqué du côté de l’ OL.

Jean-Michel Aulas souhaite lancer son mercato

Alors que l’Olympique Lyonnais réalise des débuts timides en matière de recrutement depuis la prise de fonction du néerlandais Peter Bosz, avec pour seule arrivée notable, le défenseur central Damien Da Silva, Jean Michel Aulas veut renforcer plusieurs postes, aux vues des échéances de la prochaine saison. Si les noms d’Emerson où d’Alassane Pléa tournent beaucoup ces derniers temps, près du Parc OL, aucun accord franc n’a pour l’instant été trouvé.