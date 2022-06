Barça Mercato : Une légende des Blaugranas proposée à Majorque

Publié par Dylan le 17 juin 2022 à 16:05

Barça Mercato : Après avoir annoncé son départ, une légende des Blaugranas aurait une touche en Liga. Ce transfert pourrait être son dernier défi.

Barça Mercato : Dani Alves proposé en Liga

Alors qu'une prolongation semblait être possible, il n'en est rien pour la légende du Barça Dani Alves (39 ans). Revenu l'hiver dernier en Catalogne pour aider son équipe à atteindre ses objectifs, l'emblématique latéral droit brésilien n'aura pas convaincu ses dirigeants de renouveler son bail d'un an, lui qui arrivait en fin de contrat au mois de juin. « Je tiens à remercier tout le personnel pour l'opportunité qu'il m'a donné de revenir dans ce club et de pouvoir porter à nouveau ce merveilleux maillot, vous ne savez pas à quel point je suis heureux. J'espère que ma folie et mon bonheur quotidien ne leur manqueront pas », avait déclaré le joueur il y a plusieurs jours sur Instagram.

Après 408 matches disputés avec le FC Barcelone, Dani Alves restera évidemment dans le cœur des supporters blaugranas. Selon le quotidien espagnol Diario de Mallorca, l'international auriverde pourrait même déjà rebondir du côté d'un autre club de Liga. Avec 15 apparitions sous le maillot catalan cette saison, Dani Alves a prouvé qu'il avait de beaux restes à 39 ans. Si ses performances n'ont pas été jugées suffisantes pour rester au Barça, le latéral droit pourrait se venger dès la saison prochaine.

Barça Mercato : Majorque prêt à accueillir Dani Alves

Selon Diario de Mallorca, le mystérieux club de Liga ne serait autre que Majorque, 16e du dernier exercice en Liga. Enfin maintenu après avoir fait plusieurs fois l'ascenseur, le club entraîné par Javier Aguirre Onaindía se serait donc vu proposer les services de Dani Alves via ses agents. Une offre plus qu'alléchante pour les dirigeants baléares, qui devraient considérer avec attention le « cadeau » du Barça.

Néanmoins, le RCD Majorque a déjà recruté un arrière droit avec Pablo Maffeo (24 ans). Le club a levé son option d'achat qui était fixée à 3 millions d'euros par le VFB Stüttgart, à qui il appartenait encore il y a une semaine. L'objectif étant de combler les départs de Joan Sastre et de la pépite japonaise Takefusa Kubo, qui est repartie au Real Madrid. Alors, il y a-t-il encore de la place pour Dani Alves ? Sans doute, car Pablo Maffeo n'a que peu de concurrence à son poste. En rejoignant Majorque, Dani Alves pourrait retrouver le Barça dès la saison prochaine et lui jouer un mauvais tour.