FC Nantes Mercato : Une nouvelle signature actée au FCN !

Publié par ALEXIS le 01 mars 2022 à 13:05

Le FC Nantes a acté une troisième signature en l’espace d’une semaine. Ce mardi, le club aurait prolongé le contrat d’un joueur important de Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Le contrat de Castelletto prolongé

Arrivé au FC Nantes en juillet 2020, Jean-Charles Castelletto a un contrat encore valide jusqu'en juin 2023. Mais le club de la Cité des Ducs et le défenseur auraient trouvé un accord pour poursuivre l’aventure ensemble. Selon les informations de Saber Desfarges, l’international camerounais (8 sélections) et les Canaris ont signé une prolongation de trois saisons. Si l’on en croit la source, les parties sont désormais liées jusqu’en juin 2026. En effet, le N°21 du FCN est récompensé de ses performances remarquables dans le groupe d'Antoine Kombouaré.

Cette saison, il a été titulaire 18 fois en autant d'apparitions en Ligue 1. Entre janvier et février 2022, Jean-Charles Castelletto a raté 4 matches de championnat, car il était en sélection au Cameroun, lors de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN). L'arrière central de 27 ans avait joué 4 des 6 matches disputés par les Lions indomptables dans la compétition africaine. Il avait retrouvé les Jaune et Vert à la mi-février, avec la médaille de bronze de la CAN au cou.

Les signatures s'enchaînent au FC Nantes

Jean-Charles Castelletto est le troisième joueur prolongé chez les Jaune et Vert depuis le lundi 21 février dernier. En effet, le FC Nantes avait offert un premier contrat professionnel à Robin Voisine (19 ans). Le défenseur central s’est lié au Club des bords de l’Erdre jusqu’en 2025. La semaine dernière, jeudi précisément, les Canaris ont également signé avec Denis Petric (33 ans). Le gardien de but en manque de temps de jeu a prolongé son engagement avec l’équipe d’Antoine Kombouaré pour une saison supplémentaire (jusqu'en 2023), alors que son bail initial devrait prendre fin le 30 juin 2022.