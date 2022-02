FC Nantes Mercato : Le FCN officialise une nouvelle signature !

Publié par ALEXIS le 24 février 2022 à 20:42

Après Robin Voisine, mardi, le FC Nantes a enregistré une nouvelle signature, ce jeudi. Le contrat d’un gardien de but a été prolongé.

FC Nantes Mercato : Denis Petric prolongé jusqu’en 2023

Le FC Nantes a offert un premier contrat professionnel à Robin Voisine (19 ans), mardi. Deux jours plus tard, le club la Cité des Ducs a fait signer un portier, dont le contrat initial prend fin en juin 2022. Le club de Ligue 1 et Denis Petric ont décidé de poursuivre leur aventure ensemble pour une saison supplémentaire. « Le FCN est très heureux d’annoncer la prolongation de contrat de Denis Petric jusqu’en juin 2023 », ont appris les Canaris.

Le joueur de 33 ans est arrivé de l’EA Guingamp à Nantes en août 2019, mais ne joue pas. Il est 3e dans la hiérarchie des gardiens de but des Jaune et Vert. Il est barré par Alban Lafont (23 ans) et la recrue estivale Rémy Deschamps (25 ans). Cette saison, il a joué seulement 2 matches, mais avec la réserve nantaise. Malgré tout, le FC Nantes loue son état d’esprit. « Joueur expérimenté et très impliqué au quotidien, Denis Petric a le sens du devoir. S’il n’a pas encore disputé de rencontre avec l’effectif professionnel cette saison, le portier nantais a mis ses qualités au service de l’équipe réserve », a commenté le club présidé par Waldemar Kita.

Petric : « Très fier et très heureux de continuer au FCN »

Denis Petric se réjouit de poursuivre l’aventure au sein du club basé sur les bords de l’Erdre. « Je suis très fier et très heureux de continuer l’aventure ici, au FC Nantes, pour une saison supplémentaire. Je tiens à remercier le staff et l’ensemble du Club pour cette confiance accordée. Je prends toujours énormément de plaisir à être sur le terrain, dans le vestiaire, à partager tous ces moments que nous vivons ensemble », a confié Denis Petric.