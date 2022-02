Milan AC Mercato : On en sait plus sur l'avenir d'Ibrahimovic

Publié par Thomas G. le 22 février 2022 à 11:07

Le Milan AC lutte pour remporter un premier Scudetto en 10 ans. Zlatan Ibrahimovic est un artisan majeur de la bonne saison du club, malgré un avenir en suspens.

Ibrahimovic au Milan AC jusqu'en 2023 ?

Le natif de Malmö est toujours performant, il a inscrit 8 buts en 15 matches cette saison, soit 1 but tous les deux matches. Il marque des buts importants pour son équipe, comme le magnifique coup franc qu’il avait inscrit au Stadio Olimpico de Rome face à l'AS Roma, qui avait permis au Milan AC de l’emporter. Il est certes moins décisif que la saison dernière où il avait inscrit 15 buts en 19 matches, mais son importance reste capitale pour les Milanais.

Les dirigeants du Milan AC veulent donc logiquement prolonger l’aventure avec ZlatanIbrahimovic jusqu’en juin 2023. À l’expiration du contrat, Ibrahimovic aura alors 42 ans. Un modèle de longévité pour le Suédois qui avait débuté sa carrière à l’âge de 17 ans avec son club de Malmö. Ces derniers temps, les blessures s’accumulent pour l’ancien joueur du PSG, néanmoins, son implication ne faiblit pas. L'attaquant est en mission, il veut ramener le Scudetto au Milan AC. Selon Agento Secreto, les Milanais poussent pour prolonger l’international suédois de 40 ans.

Enfin l'année du titre pour l'AC Milan ?

L'AC Milan est actuellement leader du championnat de Serie A avec deux points d'avance sur son voisin et ennemi de l'Inter. L'an dernier les Intéristes et les Milanais étaient deja au coude à coude pour le titre et c'est finalement l'Inter qui avait raflé le Scudetto. Un affront que les Milanais veulent effacer cette saison. Les Milanais ont battu les Intéristes lors du dernier derby de la Madonnina grâce à un doublé d’Oliver Giroud. Le titre de champion en Serie A se jouera à trois cette année puisque Naples est aussi bien placé, les trois clubs ne sont séparés que de trois petits points.

Les joueurs du Milan AC sont en quête d’un 19e titre de champion d’Italie pour le club lombard, le premier depuis la saison 2011/2012, dernière saison de Zlatan Ibrahimovic avant son départ retentissant au Paris Saint-Germain. Le retour du suédois en Lombardie en janvier 2020 a coïncidé avec le retour des ambitions milanaises, le club a ainsi fait son retour en Ligue des Champions. Le club est redevenu un grand nom du football en Italie, le Milan AC est redevenu attractif et Zlatan Ibrahimovic y est pour beaucoup, son idylle avec le Milan devrait se poursuivre jusqu’en 2023.