Stade Rennais Mercato : Un joueur en fin de contrat évoque son avenir

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 02:15

En fin de contrat au Stade Rennais en juin 2022 , Jonas Martin a évoqué la question de son avenir en Bretagne, dans le journal L’Équipe.

Stade Rennais Mercato : Jonas Martin, « on fera le bilan à la fin »

Le Stade de Rennais et Jonas Martin (31 ans) se dirigent vers la fin de leur contrat. Le milieu de terrain va-t-il poursuivre son aventure au sein du club breton ou va-t-il partir librement à l’issue de la saison ? Le concerné a répondu partiellement à la question dans le quotidien sportif. « Mon but, c’est de finir la saison du mieux possible, de réussir de gros matchs, d’enchaîner. On fera le bilan à la fin », a-t-il confié dans un premier temps.

En effet, l’ancien joueur du Montpellier HSC veut bien finir le championnat et la Ligue Europa Conférence, afin d’attirer l’attention des décideurs du SRFC, mais aussi le regard d’autres clubs sur lui. « Ça (la fin de son contrat, ndlr) ne me perturbe pas, parce que si je confirme, je pense que j’aurai des propositions. Le but, c’est d’en avoir et de faire réfléchir mon club », a déclaré Jonas Martin.

Jonas Martin veut montrer qu'il n'est pas fini

Le joueur de 31 ans s’est engagé avec le Stade Rennais le 2 septembre 2019, en provenance du RC Strasbourg. Son transfert avait été conclu autour de 4 M€. Il s’était blessé gravement à la cheville en avril 2021 et avait été opéré. Sa saison s’était du coup terminée. Le N°28 des Rouge et Noir a retrouvé le terrain cette saison à partir de la 7e journée de Ligue 1. À ce jour, il a pris part à 17 matchs en championnat et a été titulaire autant de fois, pour un but et une passe décisive. En janvier 2019, alors qu’il était encore à Strasbourg, Martin s’était également blessé et avait été absent trois mois.

« Je sais que peu auraient misé sur mon retour à ce niveau après deux années de blessures. Ça fait plaisir de montrer que tu n’es pas fini pour le foot. Je n’en ai jamais douté, mais on entend toujours à l’extérieur des bruits de couloir […] » a rappelé le joueur du Stade Rennais.