Angers SCO : Une longue absence confirmée pour un crack angevin

Publié par ALEXIS le 02 mars 2022 à 23:47

La grosse tuile annoncée à Angers SCO est confirmée. Gravement blessé, un joueur-cadre sera absent un mois et demi au moins, selon le club d’Ajou.

Angers SCO : Jimmy Cabot opéré avec succès et indisponible 6 semaines

Blessé à la cheville droite, le 20 février à Nice, lors de la rencontre de la 25e journée de Ligue 1, Jimmy Cabot ne rejouera pas avec Angers SCO avant le mois d’avril. Il a subi une intervention chirurgicale et sera indisponible pour une durée d'un mois et demi minimum. La mauvaise nouvelle a été annoncée officiellement par le SCO, dans un communiqué médical. « Jimmy Cabot a été opéré ce mardi 1er mars par le Docteur Sonnery-Cottet, spécialiste lyonnais en traumatologie du sportif. Cette opération, réalisée en relation avec l’équipe médicale d’ Angers SCO, s’est bien déroulée. Jimmy Cabot sera plâtré pour les 6 semaines à venir. Le Club lui adresse tout son soutien. Reviens-nous plus fort Jimmy », a appris le Sporting Club de l’Ouest.

Un gros coup dur pour Baticle et le SCO

La longue absence de Jimmy Cabot est un coup dur pour Gérald Baticle (52 ans), dont l’équipe s’est dangereusement rapprochée de la zone rouge de relégation en Ligue 2. En effet, elle est sur une série négative de 5 défaites consécutives en Ligue 1 et pointe à la 14e place au classement, à 7 points du barragiste (FC Metz) et des deux clubs relégables (ASSE et les Girondins de Bordeaux). Le milieu de terrain de 27 ans est un titulaire indiscutable à Angers SCO. Il compte 24 apparitions en championnat, pour autant de titularisations, cette saison.

De plus, Jimmy Cabot est décisif. Il totalise 6 passes décisives à son compteur, toujours en L1. À noter que le club de Maine-et-Loire affrontera le Stade Rennais, dimanche (15h), au Roazhon Park, lors de la 27e journée de Ligue 1.