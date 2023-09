Alors que la signature de Ruben Aguilar va être officialisée, un défenseur central du RC Lens va être prêté au Stade Brestois.

Mercato RC Lens : Ruben Aguilar a passé sa visite médicale

L'officialisation de Ruben Aguilar au RC Lens devrait tomber incessamment sous peu. Hier, Thiago Scuro, le directeur football de l'AS Monaco, a confirmé un accord pour Ruben Aguilar. Le joueur a passé sa visite médicale jeudi et va s'engager définitivement avec le RCL pour les trois prochaines saisons. Il vient compenser la blessure de Przemyslaw Frankowski, touché aux adducteurs et dont le retour est espéré après la trêve.

Les deux clubs français sont tombés d'accord sur un transfert d'un montant de 3,5 millions d'euros plus 500 000 euros de bonus, pour le latéral droit français. Ces derniers jours de mercato, l'AS Monaco négociait également avec son ancien club, le Montpellier HSC, mais c'est le club de la Principauté qui a eu le dernier mot dans ce dossier.

Un défenseur quitte Lens et rejoint Brest

En parallèle de l'arrivée de Ruben Aguilar au poste de latéral droit, le RC Lens se libère du défenseur central, Julien Le Cardinal, pour une durée déterminée. Le joueur de 26 ans, sous contrat jusqu'en 2025, est attendu ce vendredi à Brest pour s'engager sous la forme d'un prêt sans option d'achat avec le club breton.

Arrivé en tant de joker médical en novembre dernier pour compenser la grave blessure de Jimmy Cabot, Julien Le Cardinal n'entre plus dans les dirigeants nordistes et veut quitter le RC Lens. La saison dernière, il n’a joué que 8 matchs de Ligue 1, dont deux en tant que titulaire. Alors que le RC Lens connaît désormais son groupe pour la Ligue des Champions, il affrontera Arsenal, le FC Séville et le PSV Eindhoven, Arnaud Pouille, directeur sportif du club, a indiqué jeudi soir sur la chaîne L’Équipe, que l’arrivée d’un arrière gauche pourrait intervenir dans les derniers instants du mercato.