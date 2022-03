Angers SCO : Inquiétante explication de Baticle après Lens

Publié par ALEXIS le 01 mars 2022 à 04:15

Battu par Lens, dimanche, Angers SCO est en chute libre au classement. Impuissant, Gérald Baticle justifie les deux dernières défaites par un coup du sort.

Angers SCO se rapproche de la zone rouge

Angers SCO s’est encore incliné en Ligue 1 face au RC Lens (1-2), au stade Raymond Kopa, lors de la 26e journée. L’équipe de Gérald Baticle a pourtant mené, grâce à Angelo Fulgini (1-0, 49e), avant de se faire renverser en concédant un but contre son camp de Batista Mendy (73e) et un autre de Jonathan Clauss (76e). Cette défaite est la cinquième consécutive du SCO, visiblement en grande difficulté. Le club d’Anjou a ainsi chuté au classement et se retrouve à la 14e place, à 7 points du barragiste (le FC Metz). Vu le calendrier des Angevins, ils peuvent être inquiets. Ils doivent défier cinq clubs du top 10 actuel : le Stade Rennais (4e), l’OL (10e), le LOSC (8e), le FC Nantes (7e), le PSG (1er) et l’AS Monaco (9e).

Gérald Baticle : « En ce moment, on n’a pas la baraka »

À issue du match perdu face aux Lensois à domicile, le coach d' Angers SCO a été peu convaincant lors de son explication. Selon lui, c'est la faute à pas de chance. « L’un des tournants du match est l’expulsion de Mohamed-Ali Cho (69e), qui permet aux Lensois d’évoluer en supériorité numérique et nous déséquilibre. À ce moment-là, c’était déjà plus compliqué. Un peu par la force des choses, on s’est recroquevillé, on a reculé et on s’est retrouvé dans des situations et des faits de jeu qui nous coûtent le match », a-t-il fait remarquer dans des propos rapportés par Ouest-France.

« C’est vrai qu’en ce moment, on n’a pas la baraka (chance, ndlr). La semaine dernière, on a trouvé le poteau juste avant la mi-temps, ça aurait pu relancer le match face à l’OGC Nice (1-0). Et cette semaine, c’est une décision d’arbitre qui relance l’adversaire. Et on connaît la suite », a expliqué Gérald Baticle.