Bayern Mercato : Plusieurs gros départs à prévoir en Bavière !

Publié par Thomas G. le 03 mars 2022 à 16:08

Les dirigeants du Bayern Munich ont déja commencé à préparer la prochaine saison. Ils savent que des changements sont nécessaires pour continuer à gagner.

Bayern Mercato : Sabitzer et Tolisso sur le départ

Munich veut rester au sommet















Le Bayern Munich va entamer un nouveau cycle l’an prochain. Le club de Bavière a coché le nom de plusieurs joueurs qui vont être priés de partir selon le quotidien allemand Bild. Au milieu de terrain, un voire deux joueurs pourraient partir. Marcel Sabitzer,ou Marc Roca sont concernés. Le milieu de terrain autrichien arrivé l’été dernier ne s’est pas imposé en Bavière tandis que Corentin Tolisso n’a toujours pas prolongé son contrat, ses récurrentes blessures inquiètent le staff.En défense,et le latéral gauche anglais seraient à vendre. Julian Nagelsmann veut deux nouveaux latéraux pour la saison prochaine pour concurrencer Alphonso Davies et Benjamin Pavard. Les jeunes Malik Tillman et Josip Stanišić seront prêtés pour qu’ils prennent de l’expérience. Le gardien Alexander Nübel devrait lui être une nouvelle fois prêté, tandis que Sven Ulreich discute pour une prolongation. Enfin, concernant l’avenir du joueur formé au PSG, Tanguy Kouassi, les dirigeants du Bayern Munich n’ont pas encore pris de décision. Le joueur est apprécié par l’entraîneur même s'il joue très peu avec l’équipe première.Par ailleurs, le Bayern veut se renforcer de manière conséquente d’après les informations du journal allemand Kicker. Ainsi, Ryan Gravenberch est la cible principale au milieu de terrain. L’Ajax réclame 30 millions d’euros pour son joueur, une somme jugée trop élevée par les Bavarois pour l’instant. En défense centrale, le Bayern s’intéresse à deux joueurs libres, Matthias Ginter du Borussia Monchengladbach et Andreas Chritensen de Chelsea.Concernant les latéraux, les Bavarois sont intéressés par le latéral du Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong, la transaction pourrait coûter 30 millions d’euros au Bayern. De plus, Munich veut aussi Noussair Mazraoui l’international Marocain de l’Ajax. En plus de ses arrivées, le Bayern a déjà prolongé certains cadres comme Joshua Kimmich, Kingsley Coman et Léon Goretzka. En attendant les prolongations des légendes du club, Robert Lewandowski,Thomas Müller et Manuel Neuer tous en fin de contrat en juin 2023.