Pierre Sage a fait un choix fort pour la composition de son équipe contre Pontarlier, lors du 32ème de finale de Coupe de France ce dimanche.

OL : Pierre Sage va aligner son équipe la plus compétitive contre Pontarlier

Le CA Pontarlier vivra le match d'une vie. Ce club amateur de National 3 va affronter l'Olympique Lyonnais ce dimanche, dans le cadre d'un 32ème de finale de Coupe de France. Un beau cadeau pour les supporters, mais également pour les joueurs et la direction doubistes. « C'est quelque chose de grand, de magique » reconnaît le président du CAP, Bertrand Gabry auprès de France 3 Régions.

Une autre nouvelle devrait diviser le club. Ce dimanche, la stratégie de Pierre Sage a été officiellement mise en lumière par le journal L'Équipe. Comme annoncé par l'entraîneur du club rhodanien lui-même, l'OL prend ce match très au sérieux. C'est pourquoi l'équipe alignée sera la plus compétitive possible. Ainsi, les amateurs de Pontarlier pourront se frotter aux stars de l'OL comme Alexandre Lacazette, Anthony Lopes ou encore Corentin Tolisso. Une bonne nouvelle pour certains, mais pas pour les compétiteurs qui voient leurs chances de passer ce tour se réduire.

« Continuer ce qu'on a amorcé »

Si Pierre Sage ne veut pas reposer ses cadres, c'est avant tout pour continuer à entretenir la dynamique positive des Gones. En Ligue 1, l'Olympique Lyonnais reste sur 3 victoires consécutives : sa meilleure série en cours cette saison. D'ailleurs, cela a permis au club rhodanien de se sortir de la zone rouge juste avant les fêtes de Noël. Lyon compte 2 points d'avance sur le barragiste toulousain, 4 sur le premier relégable lorientais après 17 journées.

Se rater en Coupe de France reviendrait à faire machine arrière, et ressasser les vieux démons du début de saison. « On va être dans l'idée de continuer ce qu'on a amorcé », prévient Pierre Sage dans des propos rapportés par L'Équipe. Le technicien de 44 ans estime que la Coupe de France « n'est pas energivore ». De nouvelles têtes pourraient faire leur apparition dans le onze lyonnais. Adryelson et Lucas Perri sont récemment arrivés et opérationnels. En revanche, l'OL devrait se passer de Lovren (suspendu), Nuamah, Baldé (partis à la CAN) et Mata, malade en début de semaine.