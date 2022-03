OL : C3, l'inquiétante sortie de Peter Bosz avant Porto

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 01:51

Peter Bosz a livré son ressenti après le carton de l’Olympique Lyonnais vendredi sur la pelouse de Lorient (1-4). Il ne semble pas rassuré.

Lyon se relance contre Lorient

Après deux matchs sans victoire, l’Olympique Lyonnais a renoué avec le succès ce vendredi. L’OL a étrillé le FC Lorient (1-4) au Moustoir en ouverture de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats. Romain Faivre (5e, 78e), Moussa Dembélé (26e) et Karl Toko Ekambi (59e) ont permis à Lyon de se relancer face aux Merlus. Les locaux ont sauvé l’honneur sur un but de Terem Moffi (57e). Grâce à ce carton, les Gones occupent provisoirement la 6e place du championnat. Ce résultat est de bon augure avant le choc qui attend l’OL mercredi prochain. Les hommes de Peter Bosz vont croiser le fer avec le FC Porto. La rencontre compte pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Malgré le succès des siens, le technicien néerlandais est loin d’être rassuré avant de défier les Portugais.

Le gros coup de pression de Peter Bosz avant Porto

Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, ses poulains ont certes été efficaces mais n’ont pas proposé grand-chose dans le jeu. Il estime même que son équipe a mieux joué contre Lille (défaite 1-0) lors de la dernière journée. « On a bien démarré. Mais après le premier but, on n’a pas bien joué. On a perdu trop de ballon, dans le bloc, on n’était pas agressif. Même à 2-0, je n’étais pas du tout content dans les vestiaires. Je préfère un match où on joue bien et on gagne. Je connais mes joueurs, ils sont très bons. Mais les très bons joueurs normalement, jouent à fond 90 minutes. Nous, on perd trop de ballons faciles. Ce n’est pas bien », déplore le coach de l’OL au micro de Prime Video.

Le Néerlandais ne manque pas néanmoins de distribuer les bons points après cette performance. « Aujourd’hui Caqueret a été extraordinaire avec Aouar au milieu. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Après, il y a du positif, il y a les retours de Reine-Adelaide ou Boateng. On a gagné et on marque quatre buts. On a aucun blessé », note l’entraîneur lyonnais.