OM Mercato : MHSC, coup de froid sur le retour d'un international

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 11:05

Ancien joueur de l’ OM, Rémy Cabella sera bientôt libre de tout contrat. Seulement, son retour en Ligue 1 n’est pas encore assuré.

Mercato OM : Vers un retour de Cabella en Ligue 1 ?

Le conflit entre l’Ukraine et la Russie s’invite également sur le marché des transferts. Pensionnaire du club russe Rubin Krasnodar, Rémy Cabella a demandé à rompre son contrat. Le milieu offensif de 31 ans sera donc libéré de son engagement avant l’expiration de son bail. Celui-ci arrivait à échéance en juin prochain. En attendant la résiliation de son contrat, le milieu passé par l’ OM a posé ses valises dans l’Hérault pour poursuivre sa rééducation. Depuis son retour dans l’Hexagone, des rumeurs circulent sur la possible signature de Cabella à Montpellier. Il a défendu les couleurs du MHSC de 2011 à 2014. Il a notamment remporté le championnat avec le club héraultais en 2012.

Dall’Oglio douche l’enthousiasme pour Rémy Cabella

Interrogé sur un possible retour de Rémy Cabella à Grammont, Olivier Dall’Oglio a entretenu le flou. « Cela n’a pas été évoqué pour l’instant », a lâché le coach du Montpellier Hérault SC selon les propos rapportés par Le Midi Libre. Reste donc à savoir si le profil du milieu tricolore aux 4 sélections sera prochainement étudié par l’actuel 11e du championnat. Son retour avait déjà été évoqué il y a deux saisons par Laurent Nicollin. Le président montpelliérain ouvrait notamment la porte à ses anciens champions de France, dont Cabella. Le milieu offensif réalisait une belle saison avant sa nouvelle blessure et le début du conflit en Europe de l’est. L’ancien sociétaire de l’Olympique de Marseille comptait 4 buts et 7 passes décisives en 18 apparitions cette saison.