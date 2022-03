ASSE Mercato : Montpellier, un international français de retour ?

Publié par Thomas G. le 04 mars 2022 à 11:51

L’ ASSE pourrait de nouveau recruter un international français passé par Saint-Etienne, qui sera libre dans les prochains jours.

ASSE Mercato : Rémy Cabella, libre comme l’air

Rémy Cabella, ancien joueur de l’ ASSE va être disponible dans les prochains jours pour s’engager avec le club de son choix. En effet, Krasnodar a suspendu son contrat. Cette suspension est la première étape avant la rupture de contrat à l’amiable entre les deux parties. Le Français n’est pas le seul dans cette situation, car sept autres joueurs étrangers sont également dans cette situation. Pour l’instant, l’international Français de 29 ans ne peut pas s’engager avec un autre club, il doit attendre la résiliation de son contrat.

Rémy Cabella avait rejoint le club de Krasnodar en 2019 après un passage réussi chez les Verts. Son transfert avait rapporté 13 millions d’euros à l’ ASSE. En Russie, Cabella a découvert la Ligue des Champions en 2020, campagne durant laquelle il a affronté le Stade Rennais, Chelsea et le FC Séville.

Quelle sera la prochaine destination de Cabella ?

On peut logiquement penser que Rémy Cabella voudra revenir en Ligue 1, le championnat qui l’a vu commencer. En 2012, il a même connu un titre de champion de France avec Montpellier. Il devrait susciter l’intérêt de ses anciens clubs, à savoir le Montpellier HSC, l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne. Le joueur formé au MHSC pourrait rejoindre Pascal Dupraz pour une mission maintien en Ligue 1.

Sur son départ de Saint-Etienne, il avait déclaré chez Oh My Goal : « J'avais zéro envie de partir. Pour moi, je finissais mes années de contrat à Sainté et après, je verrais. Moi quand je pars ce n'est pas pour l'argent. Moi, c'est pour le jeu. À ce moment-là, je sentais que le jeu c'était pas pareil. Je reprends avec Sainté sans l'idée de partir. Mon agent qui m'appelle et me dit qu'il y a 2 clubs en Russie qui me veulent. Je lui ai répondu que je ne voulais pas partir. »

Le joueur d’origine corse ne tarit pas d’éloge lorsqu’il s’agit d’évoquer l’ ASSE. « Sainté c'est un des meilleurs moments de ma vie de footballeur. » Rémy Cabella arriverait donc libre, il pourrait être un renfort de poids pour l’équipe qui l’accueillerait. L’international français s’entraîne actuellement à Montpellier ce qui pourrait faciliter un retour dans son club formateur.