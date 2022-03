RC Lens Mercato : Un superbe coup à 0€ se prépare au RCL

Publié par Ange A. le 05 mars 2022 à 11:35

Le RC Lens pourrait réaliser une bonne affaire d’ici la fin de la saison. Les Sang et or travaillent sur une prolongation de contrat.

Une prolongation en vue au RC Lens

Actuel 7e de Ligue 1, le Racing Club de Lens peut toujours rêver de Coupe d’Europe. En parallèle, la direction du RC Lens prépare déjà la prochaine saison. Foot Mercato assurait notamment que les Sang et Or avaient déjà bouclé le transfert de Lukasz Poreba. Le milieu polonais de 21 ans, en fin de contrat au Zaglebie Lubin, devrait rallier l’Artois en tant que joueur libre. Sa signature devrait permettre d’assurer la succession de Seko Fofana. Le capitaine du RCL est fortement courtisé sur le marché des transferts. Outre ce renfort au milieu de terrain, le club artésien voudrait blinder l’un de ses cadres. L’Équipe révèle ainsi que la direction lensoise souhaite prolonger le contrat de Jonathan Clauss. Le latéral droit est l’une des valeurs sûres de Franck Haise depuis sa signature en provenance de l’Arminia Bielefeld.

Des négociations avec Jonathan Clauss

Le quotidien sportif assure même que le Racing Club de Lens a déjà entamé les négociations dans ce sens. Un nouveau contrat d’un an, voire de deux ans, est notamment à l’étude. Recruté en tant que joueur libre en 2020, Jonathan Clauss est sous contrat avec le RC Lens jusqu’en 2023. Il ne restera alors qu’une année de contrat si jamais il ne renouvelle pas son bail. Comme la saison dernière, l’arrière droit de 29 ans est l’une des satisfactions chez les Sang et Or. Au terme de sa première année à Lens, il avait inscrit 3 réalisations et délivré 7 offrandes. Le Strasbourgeois compte 4 buts et 9 passes décisives en 28 apparitions cette saison. Le défenseur lensois est d’ailleurs l’actuel troisième meilleur passeur du championnat derrière les Parisiens Lionel Messi et Kylian Mbappé.