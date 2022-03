Vente ASSE : Bernard Caïazzo déjà parti de l'AS Saint-Etienne ?

Publié par ALEXIS le 05 mars 2022 à 13:35

Bernard Caïazzo a effectivement pris du recul depuis la mise en vente de l’ ASSE. L’Équipe le confirme dans un article avec des arguments à l’appui.

Vente ASSE : Bernard Caïazzo et Romeyer toujours sans repreneur

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux propriétaires de l’ ASSE, ont mis le club ligérien sur le marché officiellement la mi-avril 2021. Ils avaient indiqué, dans leur lettre publiée dans La Tribune - Le Progrès, qu’ils entendaient prendre du recul après presque 20 ans au service de l’AS Saint-Étienne, avec des hauts et des bas. Il avait souligné leur intention de confier le club à des investisseurs capables de lui faire franchir un palier plus haut et de lui permettre de retrouver son glorieux passé.

« Afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. […] Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la confidentialité et la sérénité […]. Notre club possède les armes indispensables pour s'engager dans une nouvelle ère. Jamais démentie, l'attractivité de l' ASSE dépasse les frontières », avaient-ils publié dans le journal régional. Un an plus tard, les deux propriétaires n'ont toujours pas trouvé de repreneur souhaité, malgré de nombreuses candidatures.

Caïazzo « a perdu de son influence et est persona non grata à Saint-Étienne »

Cependant, le journal sportif assure que Bernard Caïazzo a effectivement pris du recul, contrairement à son binôme Roland Romeyer. Le président du Conseil de surveillance des Verts n’a plus mis les pieds à Saint-Étienne depuis deux ans, jour pour jour. La source affirme d’ailleurs que le dirigeant de 68 ans « a perdu de son influence » dans le Forez. De plus, elle croit savoir qu’il ne s’entend plus du tout avec son associé Romeyer et qu’il « est décrété persona non grata à Saint-Étienne ». « La brouille entre les deux présidents étant actée, chacun gère désormais son pré carré à distance », selon le média.

Attendu de pied ferme par les ultras de l’ ASSE, Bernard Caïazzo serait contraint de rester loin de Saint-Étienne. « À peine la rumeur de sa présence a-t-elle commencé à courir que des ultras sont venus barrer la sortie du centre sportif de l'Étrat, en juin. Ils n'en sont pas repartis avant d'être sûrs que Caïazzo ne s'y trouvait pas. Difficile pour lui de vivre autrement qu'en président fantôme », a rappelé L’Équipe.

De nouveaux hommes forts à Sainté

Il faut noter que les nouveaux hommes forts de l’ ASSE sont désormais : Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général adjoint, en charge des activités sportives). C'est ce trio qui a acté le départ de Claude Puel et l'arrivée de Pascal Dupraz en décembre dernier. Ces trois ont également géré le mercato d'hiver. Pour expliquer son retrait effectif, Bernard Caïazzo avait déclaré : « je ne vis plus en France pour des raisons de choix de vie, à 68 ans », loin de« tout facteur de stress ». Ce dernier serait installé aux Émirats arabes unis, depuis plus d'un an à Dubaï.