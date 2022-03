PSG Mercato : Pochettino a fait une annonce explosive à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2022 à 19:02

Dans L’Équipe de ce jeudi, Leonardo a assuré que Mauricio Pochettino n’a jamais demandé à quitter le PSG. Mais la réalité serait tout autre.

Pochettino a réclamé un bon de sortie l’été dernier

Alors que les rumeurs enflent au sujet de Mauricio Pochettino, Leonardo est sorti du silence pour faire le point sur la situation de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Dans les colonnes du quotidien L’Équipe, le directeur sportif du club de la capitale a notamment déclaré : « honnêtement, on n'a jamais pensé à changer d'entraîneur. Vraiment. On n'a jamais contacté Zidane ou qui que ce soit. Aujourd'hui, il a encore un an de contrat (…) Avant de venir ici, Pochettino était dans le top 5 des entraîneurs et il l'est toujours.

On voit la progression, même si beaucoup de choses se sont passées. Je le vois toujours plus impliqué, car avec le temps, tu connais mieux le contexte. Je pense qu'il a peut-être eu des moments de doute, mais il n'a jamais demandé à partir (…), pendant l'été, il y a eu des rumeurs de départ. Lui dit qu'aucun club ne l'a sollicité et personne ne nous a appelés. »

Cependant, Grégory Schneider assure que le dirigeant brésilien n’a pas dit toute la vérité dans ce dossier. Sur le plateau de L’Équipe du Soir, le journaliste sportif de Libération confirme que Pochettino a bel et bien réclamé son départ en juin dernier.

« Leonardo n’est pas exact. Pochettino a bien demandé à partir, ça s’est passé le 1er juin dernier. Je sais qui était dans la pièce, je peux lui rafraichir la mémoire (…) Pochettino est allé les voir pour leur dire que c’était terminé. Il leur a demandé de lui rendre sa liberté et qu’il ne pouvait pas rester dans ces conditions. Il a dit qu’il n’y arriverait pas », a expliqué Grégory Schneider. D’ailleurs, certaines sources indiquent que le technicien argentin serait toujours tenté par un changement d’air à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Quel avenir pour Pochettino la saison prochaine ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino voudrait déjà quitter le Paris Saint-Germain au terme de l’exercice en cours. D’après le tabloïd britannique The Telegraph, Daniel Levy, le président de Tottenham, aimerait le faire revenir chez les Spurs et selon le consultant de TalkSport, Alan Brazil, la volonté du successeur de Thomas Tuchel serait également de retourner à Londres.

«Pochettino n'ira pas à United. Manchester United a été averti par le directeur sportif du PSG, Leonardo, que Pochettino n’a pas l’intention de quitter Paris. Eh bien, je vous le dis tout de suite, ce n’est pas le cas. Pochettino veut revenir en Premier League et il veut revenir avec Tottenham. Il veut revenir aux Spurs, je ne dis pas que ça va arriver, mais c’est ce qu’il veut », a confié l’ancien footballeur écossais.

Annoncé à Manchester United et au Real Madrid, c’est donc à Tottenham que l'Argentin de 50 ans pourrait débarquer en cas de départ du Paris SG.