ASSE : Le discours audacieux de Pascal Dupraz après Metz

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2022 à 23:03

Grâce à sa victoire de ce dimanche face au FC Metz, l’ASSE est sortie de la zone rouge. Mais Pascal Dupraz refuse de s’enflammer déjà.

L’ASSE poursuit sa remontée au classement

En match comptant pour la 27e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est imposée contre le FC Metz (1-0) grâce à une réalisation de Denis Bouanga (52e). Grâce à cette victoire obtenue devant son public de Geoffroy-Guichard, l’équipe stéphanoise, barragiste avant ce match, quitte la zone rouge du classement de Ligue 1.

Avec 25 points, les Verts sont désormais plus que jamais engagés pour le maintien dans l’élite. Toutefois, le coach de l’ASSE, refuse catégoriquement de tomber dans l’euphorie et lance un énorme avertissement à ses joueurs ainsi qu’aux supporters du club ligérien.

Pascal Dupraz préconise l’humilité à l’ASSE

L’effet Pascal Dupraz est déjà en marche du côté des Verts. Ce dimanche, l'AS Saint-Etienne a en effet arraché sa quatrième victoire sur ses six dernières rencontres, quittant ainsi la zone rouge pour se positionner au 17e rang du championnat. Mais le successeur de Claude Puel n’est pas totalement satisfait du rendement de ses hommes et tient à les prévenir pour la suite de la saison.

« Le seul reproche que je peux faire à l'équipe, c'est de ne pas avoir matérialisé de manière plus sensible la domination sur cette rencontre. On a laissé les Messins à portée de fusil, alors qu'on se crée des occasions favorables. Même si le mot reproche n'est pas celui que je dois employer. La progression se situe là. Il a fallu la VAR aussi ce soir pour invalider un penalty sifflé contre nous, alors que l'on règne sans partage sur la seconde période.

On a failli se retrouver en difficulté et être très déçu ce soir, il faut conserver l'humilité dans notre contenu. En seconde, c'était mieux qu'en première, on arrivait à trouver nos attaquants dans la profondeur », a expliqué Dupraz en conférence de presse après la rencontre.