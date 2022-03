ASSE : Dupraz lance un avertissement à ses joueurs après Metz

Publié par Ange A. le 07 mars 2022 à 07:45

Bien que satisfait de la courte victoire de l’ ASSE contre le FC Metz, Pascal Dupraz a fait une piqure de rappel à ses poulains.

L’ ASSE se reprend contre le FC Metz

Pascal Dupraz a tenu son pari contre le FC Metz. Dimanche, l’AS Saint-Étienne s’est imposé contre les Grenats. Défait buteur contre le PSG lors de la dernière journée, Denis Bouanga (52e) a permis aux Verts de dominer ce concurrence direct dans la course au maintien. Avec ce succès, l’ ASSE sort de la zone de relégation et pointe désormais à la 17e place de Ligue 1. Outre les trois points contre le club mosellan, l’entraîneur stéphanois visait également un clean-sheet. Contre Metz, Saint-Étienne a gardé sa cage inviolée pour la première fois depuis son court succès à Angers (le 25 janvier). Pour autant, Pascal Dupraz préfère garder les pieds sur terre à 11 journées de la fin de la saison.

Pascal Dupraz évite l’enflammade

Pour le coach de l’AS Saint-Étienne, il est désormais question d’enchaîner les bons résultats. Avec sa 17e place en championnat, l’ ASSE est encore loin d’avoir assuré son maintien dans l’élite, son objectif de la saison. « On a une mission, c’est de rendre les gens heureux. Je trouve que les joueurs sont généreux parce qu’ils donnent du bonheur aux gens. Mais avec 25 points, on ne se maintient pas. On s’est juste octroyé le droit de perdre quelques finales. On envoie quelques signaux mais il faut rester humble. Il faut que l’on reste dans cette dynamique-là », a prévenu l’entraîneur stéphanois en conférence.

Après Metz, les Verts joueront gros lors de la prochaine journée. Un déplacement à Lille attend en effet la bande à Wahbi Khazri. Actuels 7es, les Dogues ont signé un carton contre Clermont (4-0) dimanche. Candidats à l’Europe, les Lillois restent sur deux victoires en championnat.