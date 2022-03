OM Mercato : SRFC, un ancien marseillais proche d’un retour en Ligue 1

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 13:16

Un ancien milieu de terrain de l’ OM pourrait faire son grand retour en Ligue 1 lors du prochain mercato. Deux clubs s’activent pour l'enrôler.

OM Mercato : Morgan Sanson vers un retour en Ligue 1

Après son départ de l’Olympique de Marseille en janvier 2021, contre un chèque de 16 millions d’euros, Morgan Sanson a posé ses valises à Aston Villa, où les choses ne se passent pas comme il l’espérait. Depuis son arrivée, le milieu de terrain tricolore ne parvient pas à s’imposer sous ses nouvelles couleurs. Freiné par un souci physique, il n’a disputé que 7 matches de Premier League cette saison. Un temps de jeu assez faible pour l’ancien Marseillais, relégué sur le banc de touche depuis l’arrivée de Steven Gerrard aux commandes d’Aston Villa.

Le coach anglais privilégie d’autres options pour son milieu de terrain. Et selon les informations de The Athletic, Steven Gerrard ne serait pas contre le départ de l’ancien Marseillais à l’issue de la saison afin de faciliter l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Alors si Morgan Sanson venait à quitter les Villans, où irait-il ? Un retour en Ligue 1 où il conserve une belle cote est évoquée.

Le SRFC et le LOSC sur les traces de Sanson

Selon certaines sources concordantes, le LOSC s’active déjà en coulisses pour arracher sa signature l’été prochain. La direction du club lillois envisagerait de le rapatrier afin de renforcer son milieu de terrain, où plusieurs joueurs sont susceptibles de mettre les voiles. Renato Sanches et Xeka se rapprochent de plus en plus en plus d’un départ. Morgan Sanson serait alors aux yeux des dirigeants nordistes une cible de choix pour compenser ces deux départs. Mais le LOSC devra faire face à une rude concurrence, puisque le Stade Rennais serait également en embuscade sur cette piste. Pour l’heure, aucun club français n’est encore passé à l’offensive pour Morgan Sanson. Le Français est lié à Aston Villa jusqu’en juin 2025.