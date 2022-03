RC Lens : Jonathan Clauss fait une grande annonce pour le RCL

Publié par ALEXIS le 07 mars 2022 à 14:16

10e de Ligue 1 après sa défaite face à Brest, le RC Lens peut encore prétendre à l’Europe. Jonathan Clauss a fait une grande annonce à ce sujet.

RC Lens : L'équipe du RCL toujours dans la course à l’Europe

Le RC Lens a réalisé la plus mauvaise opération en Ligue 1, lors de la 27e journée. En concédant une défaite face à Brest (0-1) au stade Bollaert, les Lensois ont perdu 4 places au classement. Ils ont chuté de la 6e à la 10e place, avec désormais 7 points de retard sur l’OM (47 points), actuel 3e. Sur le plan comptable, il est encore possible pour les Lensois de remonter la pente et de finir dans le top 5, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions ou la Ligue Europa. Mais vu le nombre important de clubs en course pour les places européennes, le RCL (40 points) est mal engagé, car il part de loin dans la dernière ligne droite du championnat.

La lutte s’annonce donc compliquée pour l’équipe de Franck Haise, face à l’OGC Nice (2e avec 49 points), l’OM, le Stade Rennais (4e avec 46 points), le RC Strasbourg (5e avec 44 points) et le FC Nantes (6e avec 42 points). Sans oublier le champion en titre le LOSC (42 points), l’AS Monaco et l’ OL (41 points).

Jonathan Clauss : « Viser l’Europe, ça me paraît cohérent »

Malgré ces nombreux concurrents en lice, Jonathan Clauss garde l’objectif européen en vue. « On s’accroche, on n’est pas largués. Évidemment, s’il y a quelque chose à jouer, on ne va pas se prendre la tête en se disant : "non, c’est peut-être trop haut". On est tous ambitieux. Viser l’Europe, ça me parait cohérent », a déclaré le piston droit du RC Lens, sur le plateau de beIn Sports. Pour rappel, les Sang et Or avaient terminé 7es la saison dernière pour leur retour en Ligue 1. Ils étaient passés tout près de l'Europe, car le SRFC avait finalement été qualifié pour la Ligue Europa Conférence en terminant 6e.