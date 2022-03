OM Mercato : Terrible prédiction pour Sampaoli à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 19:16

L’entraîneur Jorge Sampaoli, fragilisé par la défaite de l’ OM face à l’AS Monaco (0-1), vient de recevoir une terrible prédiction pour son avenir.

OM Mercato : Jorge Sampaoli va-t-il quitter Marseille cet été ?

Dimanche, l’Olympique de Marseille est encore passé à côté de son match. Dominateurs durant toute la rencontre, les Marseillais se sont finalement inclinés (0-1) face à l’AS Monaco et enchaînent un troisième match sans victoires. À la suite de ce revers, les Phocéens ont perdu la deuxième place de Ligue 1 au profit de l’OGC Nice et fragilisent un peu plus leur place sur le podium. Cette série d’échecs suscite la colère des supporters. Le public du Vélodrome a en effet grondé ce dimanche, tout en réclamant le départ de Jorge Sampaoli, qui semble se perdre dans ses expérimentations tactiques. Ses choix incohérents et son imprévisibilité dans son onze de départ suscitent l’incompréhension chez les observateurs de l’ OM.

Le consultant Daniel Riolo s’est d'ailleurs placé comme le premier en date à tirer la sonnette d’alarme au sujet de Sampaoli. Au micro de RMC Sport, il a dans un premier temps livré un constat préoccupant sur la méthode du coach argentin. « Ce que fait l’OM, c’est très ambitieux, mais ils n’ont pas les moyens de leurs ambitions. Je pense qu’ils sont coincés, et comme en plus ils ne sont plus soutenus... Les supporters ont sifflé à la fin et je pense qu’ils ont vu le bout de l’histoire Sampaoli », a-t-il déclaré, laissant entendre que l’Argentin n’était plus l’homme de la situation à Marseille. Cependant, il semble trop tôt pour évoquer son départ, l’issue de la saison sera sans doute décisive pour son avenir.

Les joueurs de l’ OM vont perdre confiance

Toutefois, Daniel Riolo admet qu’enchaîner les mauvais résultats en cette seconde partie de saison est forcément problématique pour une formation qui vise une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Il estime même qu’une catastrophe guette désormais l’effectif marseillais. « Ils sont 3es et ont peur de dégringoler. Je pense que ça va chauffer maintenant, le contexte va devenir pesant et les joueurs vont perdre de la confiance », a-t-il prédit. Reste à savoir si cette prédiction se réalisera.