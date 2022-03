Real Madrid-PSG : Sale temps pour Nasser Al-Khelaïfi avant le choc

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 05:05

Tandis que l’équipe du PSG prépare son choc de C1 contre le Real Madrid, son président Nasser Al-Khelaïfi fait face à des ennuis d’ordre personnel.

Nasser Al-Khelaïfi de retour devant la justice depuis ce lundi

Accusé « d’instigation à gestion déloyale aggravée » en sa qualité de Président Directeur Général de BeIN Media Group, Nasser Al-Khelaïfi est retourné devant la justice ce lundi. Le président du Paris Saint-Germain est notamment soupçonné d’avoir offert des « avantages indus » à l’ancien secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valcke, pour obtenir les droits télévisés des Coupes du monde 2026 et 2030 pour le compte de la chaîne BeIN Sports.

Lors de son passage en première instance en 2020 devant la justice suisse, l’homme d’affaires qatari avait été acquitté. Mais le parquet suisse a fait appel. Le président de l’Association des Clubs Européens (ECA) est donc à nouveau devant la justice pour un deuxième procès qui a débuté ce lundi et prendra fin le jeudi prochain. Au cours du premier jugement, Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué un simple rôle « d’intermédiaire » à propos de la villa, dans une affaire qualifiée de « privée » et correspondante à un « projet d'investissement. »

PSG : Al-Khelaïfi risque cinq ans de prison

Ce nouveau procès des deux dirigeants s'est ouvert en début de matinée devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral de Bellinzone et doit s'achever jeudi. Dans le volet le plus médiatisé, Nasser Al-Khelaïfi et Jérôme Valcke sont accusés d'avoir conclu un pacte dans le dos de la FIFA, relevant de la « gestion déloyale » et passible de cinq ans de prison.

Ce contrat commercial a été signé par la FIFA en avril 2014 contre 480 millions de dollars. En première instance, à l'automne 2020, le parquet avait requis 28 mois d'emprisonnement contre le dirigeant qatarien et 3 ans contre Jérôme Valcke, mais avait essuyé un revers quasi total l'incitant à faire appel. Les deux hommes avaient tous deux été acquittés du chef de gestion déloyale aggravée.

En réalité, la FIFA a retiré sa plainte à la suite d’un accord passé entre les deux partis. Les termes n’ont pas été rendus publics. Pendant son équipe tentera de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le président du Paris Saint-Gdermain, Al-Khelaïfi, va une nouvelle fois prouver son innocence dans cette affaire.