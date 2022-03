OL : Avant le FC Porto, un énorme coup dur officialisé à Lyon !

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 11:35

Le groupe de l' OL pour le déplacement à Porto est composé de 22 joueurs. Si deux titulaires font leur retour, Lyon fera sans l'un de ses cadres.

OL : Dubois et Ndombele de retour, Boateng forfait

Comme pressenti, Jérôme Boateng ne figure pas dans le groupe de l' OL pour affronter le FC Porto, lors du huitième de finale aller de la Ligue Europa, mercredi à 18h45 au stade du Dragon. Touché aux ischio-jambiers, lundi, lors de l'entraînement, le défenseur central est forfait pour le voyage au Portugal. Notons que ce dernier n’est plus titulaire au sein de l’équipe de Peter Bosz depuis la défaite à Monaco (2-0, le 5 février). Il avait même été écarté du groupe lors de la 24e et 25e journées, respectivement contre l’OGC Nice (2-0) et le RC Lens (1-1).

Revenu dans le groupe lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais face au LOSC (0-1), l’international allemand (76 sélections, 1 but) était resté sur le banc de touche. Ce dernier avait finalement rejoué, vendredi dernier, lors de la large victoire des Gones contre le FC Lorient au Moustoir (4-1). Remplaçant au coup d’envoi, l’arrière central de 33 ans avait pris la place de Castello Lukeba (71e).

En revanche, l' OL récupère Léo Dubois et Tanguy Ndombele. Le capitaine et la recrue hivernale des Gones étaient absents lors de la victoire sur le FC Lorient au stade du Moustoir, dimanche dernier (4-1). Jason Denayer fait également son retour après trois mois d'absences dû à une blessure musculaire. Réapparu pour la première fois, vendredi dernier, dans le Morbihan, Jeff Reine-Adélaïde est présent parmi les joueurs convoqués.

La paire Thiago Mendes-Castello Kukeba alignée à Porto ?

Pendant les absences de Jérôme Boateng, le coach de l’ OL a repositionné Thiago Mendes au coeur de la défense avec le jeune Lukeba (19 ans). D’après L'Équipe, « Thiago Mendes (29 ans) conservera donc sa place près de Castello Lukeba » à Porto, car Jason Denayer revient d’une longue période de blessure. Il n'a plus rejoué depuis sa sortie sur blessure contre les Girondins à Bordeaux, le 5 décembre 2021. Le Belge n'est donc pas encore au top niveau pour être aligné d'entrée de jeu.

Le groupe de l' OL contre le FC Porto :

Gardiens : Lopes, Pollerbeck, Bonnevie.

Défenseurs : Da Silva, Denayer, Dubois, Gusto, Emerson, Henrique, Lukeba.

Milieux de terrain : Aouar, Caqueret, Keita, Ndombele, Lucas Paqueta, Reine-Adélaïde, Thiago Mendes.

Attaquants : Barcola, Dembélé, Faivre, Kadewere, Toko-Ekambi.