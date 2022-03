Stade Brestois : Der Zakarian récupère un renfort contre Marseille

Publié par ALEXIS le 08 mars 2022 à 23:35

Absente du groupe du Stade Brestois à Lens, samedi dernier, une recrue hivernale du club breton a fait son retour à l’entraînement ce mardi.

Stade Brestois : Youcef Belaïli de retour à l'entraînement

Dernière recrue du Stade Brestois, Youcef Belaïli a manqué le match de la 27e journée contre le RC Lens, au stade Bollaert. Il est de retour dans le groupe du SB29 pour préparer le match contre l’Olympique de Marseille, dimanche à 20h45, au stade Francis-Le Blé. Selon les informations du Télégramme, il était présent à l’entraînement de l’équipe de Michel Der Zakarian, ce mardi matin. L’ailier gauche recruté en janvier dernier avait été victime d’une intoxication alimentaire la semaine dernière. Il avait manqué le déplacement à Lens et la victoire du Stade Brestois (1-0).

Youcef Belaïli postule donc pour une place de titulaire lors de la venue de l’ OM. Il avait été titulaire lors de ses quatre premiers matches disputés sous le maillot du club breton. L’international algérien (33 sélections, 6 buts) avait délivré une passe décisive lors de la large victoire des Ty’Zefs sur l’ES Troyes AC (5-1). Le joueur de 30 ans a encore quatre séances d’entraînement devant lui avant le match prévu en clôture de la 28e journée de Ligue 1.

Les enjeux du match SB29-OM

Le Stade Brestois est 12e de Ligue 1 avec 35 points, loin derrière les Phocéens, 3es avec 47 points. Les Bretons ne sont pas menacés de descente en Ligue 2, car ils ont 13 points d'avance sur les deux clubs relégables que sont le FC Metz (19e) et les Girondins de Bordeaux (20e). Contrairement à Brest qui a à coeur de poursuivre sa série après son succès à Lens, l' OM doit vite renouer avec la victoire, après sa défaite face à l'AS Monaco au Vélodrome (1-0), dimanche dernier.

Le coach Jorge Sampaoli et ses joueurs n'ont plus le droit à un autre faux pas, car leurs supporters ont commencé à grogner après que leur équipe ait été éjectée de la 2e place de Ligue 1 par l'OGC Nice. Soulignons que les Marseillais sont désormais sous la menace du Stade Rennais (4e avec 45 points) et du RC Strasbourg (5e avec 44 points). Ils pourraient donc se faire doubler en cas de défaite.