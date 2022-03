OM : Sampaoli en danger, une rébellion attendue à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 21:46

La défaite face à l’AS Monaco (0-1) a laissé des traces à l’ OM. Les cadres marseillais sont même invités à se rebeller contre les choix de Jorge Sampaoli.

OM : Il faut arrêter les bêtises de Sampaoli à Marseille

L'Olympique de Marseille a démarré fort la saison grâce à un mercato très ambitieux. De nombreux observateurs et supporters voyaient même déjà l’ OM mettre la pression sur le Paris Saint-Germain, actuel leader de Ligue 1. Mais depuis quelques mois, l'équipe entraînée par Jorge Sampaoli traverse une zone de turbulences. Plus les matches se succèdent, plus l' OM est inquiétant, tant individuellement que collectivement. Et cette semaine a encore plus plongé les Olympiens dans le doute.

Dimanche, l’ Olympique de Marseille s’est incliné à domicile face à l'AS Monaco (0-1) lors de la 27e journée de Ligue 1. Un résultat très mauvais, puisque l' OM a perdu sa deuxième place au classement au profit de l’OGC Nice et reste sur une série de trois matches sans victoire en championnt. Outre ces résultats, les choix de Jorge Sampaoli passent aussi très mal auprès des supporters marseillais. Ancien joueur de l’ OM, Marc Libbra s’inquiète pour la fin de saison des Marseillais et s’en prend vertement à Sampaoli. Il reproche au coach argentin ses choix tactiques « incohérents », qu’il qualifie de « bêtises. Vous pensez que Rongier a pris du plaisir ? Que Payet a pris du plaisir ? Et on ne sait même pas quel est le vrai poste de Gerson... Il faut arrêter les bêtises de cet entraineur » a déclaré l’ancien Marseillais au micro d’Europe 1.

Une révolte des cadres de l’OM est attendue

Le chroniqueur est persuadé que les joueurs de l’Olympique de Marseille doivent prendre les choses en main. Il invite les cadres de l’ OM à la « rébellion » afin d'éviter une catastrophe en fin de saison. « Je pense que les joueurs n’arrivent pas assimiler ce qu’il se passe, il faut qu’ils se réveillent. S’il n’y a pas de joueurs assez costauds dans l’équipe pour aller taper du poing sur la table, s’il n’y a pas de rébellion, ils vont descendre tranquillement au classement », a ajouté Marc Libbra, persuadé que le réveil marseillais passe nécessairement par la révolte des joueurs de l’ OM. L’idée d'une réunion de crise avec Jorge Sampaoli pour discuter de ses choix est même évoquée. Quoi qu’il en soit, les Marseillais devraient vite relever la tête.