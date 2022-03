LOSC : Grosse mise en garde de Letang et Gourvennec contre l’ASSE

Publié par ALEXIS le 09 mars 2022 à 01:15

Le LOSC et l’ ASSE ouvrent la 28e journée de Ligue 1, vendredi (21h). Letang et Gourvennec ont mis leurs joueurs en garde contre les Verts.

Le LOSC ne fera pas de cadeaux à l’AS Saint-Étienne

Le LOSC a lancé son opération ‘’remontée au classement’’ depuis sa lourde défaite au stade Pierre Mauroy contre le PSG (1-5). Le champion de France est dans la bonne dynamique, car il est invaincu lors de ses 4 derniers matchs en Ligue 1, soit 3 victoires et un nul. Lille OSC est maintenant 7e et n’a plus que 5 points de retard sur le 3e du podium, l’OM. Les Dogues ont pris l’engagement de ne plus laisser de points, dans la course vers les places qualificatives pour la coupe d’Europe. Surtout après leur faux pas contre le FC Metz (19e), lors de la 25e journée (0-0). Ils ont ainsi décidé de ne pas faire de cadeaux à l’ ASSE (17e), vendredi soir. En témoignent la déclaration de Létang et de Gourvennec avant la venue des Verts à Lille.

Les consignes de Létang et Gourvennec avant l'ASSE

Olivier Létang et Jocelyn Gourvennec ont prévenu leur équipe, afin d’éviter le piège stéphanois, après avoir été tenus en échec par les Messins. « On n’est toujours pas là où on voudrait être. Notre objectif est de nous qualifier pour une compétition européenne. Maintenant, le match le plus important est celui qui arrive », a averti le président du LOSC au micro de Canal+. « On est concentré sur la suite du championnat, les onze batailles qui arrivent et le prochain match sera contre l’AS Saint-Étienne, qui est sur une dynamique très positive. À nous de garder les pieds sur terre […] sinon on le paye très rapidement », a prévenu le dirigeant.

L’entraîneur des Lillois aussi ne veut plus revivre le match raté contre le FC Metz. Comme Létang, Gourvennec a passé une consigne ferme à son équipe, dans La Voix du Nord : « il faut qu'on aborde ce match contre Saint-Étienne avec beaucoup d'humilité ».