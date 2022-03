Angers SCO : La grosse annonce du président Saïd Chabane

Publié par ALEXIS le 11 mars 2022 à 01:25

Saïd Chabane, président d’ Angers SCO, a confirmé sa décision de vendre le club. Il s’est également prononcé sur la fin de saison du SCO.

Le président d' Angers SCO confirme la vente du club

Angers SCO est bel et bien sur le marché. Le propriétaire du club l’a assuré, ce jeudi, dans L'Équipe. Selon Saïd Chabane, il cherche un investisseur pour reprendre le club d’Anjou en main. « Le club est toujours en ouverture de capital. Il y a eu des discussions, il y en aura d'autres », a-t-il fait savoir. « Je ne souhaite pas forcément être majoritaire. Rester, ce n'est pas une obligation. Cela dépend du partenaire. Je le redis : je ne suis pas attaché au siège », a-t-il déclaré dans le quotidien sportif.

Il faut rappeler que les finances du SCO sont surveillées de près par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) depuis le début de la saison. Le club doit encore trouver de l’argent pour combler son déficit budgétaire. « Il nous manque toujours les 37 M€ de recettes qu'on n'a pas touchés sur douze mois. Il nous faut un peu de temps pour nous remettre à flot et être plus serein sur le plan financier », a admis le patron d’ Angers SCO.

Chabane n'est pas inquiet pour le maintien du SCO en L1

Saïd Chabane s’est prononcé également sur la fin de saison de son club, qui est sur une série négative de 6 défaites consécutives. En effet, l’équipe de Gérald Baticle est 14e de Ligue 1 avec seulement 5 points d’avance sur le bagagiste (le FC Lorient). Néanmoins, le dirigeant angevin n’est pas inquiet pour le maintien. « On a traversé dans le passé des périodes beaucoup plus dures, on était relégables. Mais on s'est relevés, et pas par l'opération du Saint-Esprit. Par une certaine prise de conscience. À Angers, on a le 17e budget. On sait qu'on va se battre, qu'on aura des moments durs », a-t-il rassuré.

Selon Saïd Chabane, « Bordeaux (20e), le FC Metz (19e) et l’ASSE (16e) aimeraient être la place d’ Angers SCO ». Ces clubs, en plus du FC Lorient (18e) et de l’ES Troyes AC (16e), sont à la lutte pour assurer leur maintien en Ligue 1.