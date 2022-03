Angers SCO Mercato : Chabane envoie un message fort à Baticle

Publié par ALEXIS le 10 mars 2022 à 12:11

Angers SCO se rapproche dangereusement de la zone de relégation. Le président Saïd Chabane a pris une décision avec son coach.

Angers SCO se rapproche de la zone rouge de relégation

Après un début de saison canon, Angers SCO est en train de couler. L’équipe de Gérald Baticle se rapproche dangereusement de la zone de relégation en Ligue 2. Elle est désormais 14e avec seulement 5 points de plus que le barragiste, le FC Lorient. Cette chute libre du SCO est la conséquence de sa série actuelle de six défaites consécutives en championnat. Et face à la menace de descente en deuxième division, l’entraîneur des Scoïstes est pointé du doigt. En Anjou, des supporters demandent son départ. Face aux critiques qui pleuvent sur son coach, le président Saïd Chabane a réagi dans L’Équipe pour mettre les choses au clair.

Chabane conforte Baticle à son poste d’entraîneur

Selon le dirigeant angevin, il n’est pas question de limoger le technicien de 52 ans, à un peu plus de deux mois de la fin de la saison. « Les personnes qui applaudissaient l'organisation en début de saison sont les mêmes qui disent l'inverse aujourd'hui. Quand tout va bien, yallah ! Et quand vous traversez une période de perturbation, on ne voit plus le côté positif », a-t-il regretté d’abord, avant de défendre Gérald Baticle. « Je n'ai jamais lâché un coach pour ses résultats. » Ce dernier est donc conforté à son poste pour les 11 dernières journées, à commencer par le match de la 28e journée de Ligue 1, contre le Stade de Reims, dimanche à 15h au stade Raymond Kopa.

Bilan du coach de Angers SCO

Angers SCO a réalisé un bon début de saison en Ligue 1 en enregistrant 4 victoires, 4 nuls et une seule défaite, lors des 9 premières journées. Le Sporting Club de l'Ouest avait ainsi pris 16 points sur 27 possible et était 4e au classement général à cette étape. Pour rappel, Gérald Baticle a été nommé le 23 mai 2021 à la succession de Stéphane Moulin. Son contrat court jusqu'en juin 2025. Son bilan avec Angers SCO est de 13 défaites, 8 nuls et 7 victoires, en 28 matches dirigés, toutes compétitions confondues.