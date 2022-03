PSG Mercato : Surprise, un journaliste successeur d’Al-Khelaïfi ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 mars 2022 à 11:42

Le nouvel échec en Ligue des Champions pourrait conduire à un profond chamboulement au PSG. Un journaliste est candidat à la succession d' Al-Khelaïfi.

Daniel Riolo veut remplacer Nasser Al-Khelaïfi au PSG

Après l’ancien président Nicolas Sarkozy, régulièrement annoncé à la succession de Nasser Al-Khelaïfi, un autre français s’est lui-même proposé au Qatar pour prendre la présidence du Paris Saint-Germain. Rouge de colère après l’élimination de l’équipe de Mauricio Pochettino en huitième de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, mercredi soir, Daniel Riolo a lancé un appel du pied à l’Émir du Qatar afin de devenir président du PSG en remplacement d’Al-Khelaïfi.

« C’est le vrai responsable du fiasco depuis des années maintenant, à savoir le président (…) Après, on peut effectivement parler de l'entraîneur, du directeur sportif, des joueurs. Parce qu'évidemment qu'ils sont fautifs les joueurs, mais ils sont mis, depuis des années dans ce club, dans des conditions qui sont choisies et voulues », a d’abord analysé le journaliste de RMC Sport avant d’annoncer la couleur pour l’avenir du Paris SG.

« L’autorité, elle vient d'en haut, la verticalité elle n'existe pas au PSG et le premier responsable, c'est le président de ce club qui n'est pas apte à occuper ces fonctions. Je rappelle évidemment que je peux me rendre disponible si le PSG veut gagner la Ligue des Champions parce que je serai le seul à pouvoir le faire. Et je parle très sérieusement, sachez-le » a-t-il ajouté au micro de la radio métropolitaine. Aux dernières nouvelles, Al-Khelaïfi serait attendu à Doha pour rendre des comptes à l’Émir.

PSG Mercato : Doha convoque en urgence Al-Khelaïfi

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, les choses devraient encore bouger du côté du Paris Saint-Germain. En effet, le journaliste Romain Molina révèle ce vendredi que le président du club de la capitale a été convoqué « d’urgence » à Doha par l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, afin de faire le point sur cette nouvelle déconvenue européenne.

Un compte rendu qui pourrait déboucher sur des bouleversements chez les Rouge et Bleu, notamment en ce qui concerne le poste d’entraîneur et celui de directeur sportif. Mauricio Pochettino et Leonardo étant de plus en plus contestés en interne. Mais pour Daniel Riolo, il faudra également inclure la présidence du Paris SG dans les éventuels changements prévus par le Qatar. Seulement, le quotidien Le Parisien assure que Nasser Al-Khelaïfi, qui jouit d’une confiance totale auprès du grand patron de l’écurie francilienne, ne serait pas du tout fragilisé.