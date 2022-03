PSG-Bordeaux : Guion dévoile sa tactique pour contrer le Paris SG

Publié par ALEXIS le 11 mars 2022 à 14:32

Avant le match de Bordeaux contre le PSG, David Guion a fait le point sur l’état de ses joueurs. Il compte sur ses recrues face aux Parisiens.

PSG-Bordeaux : Niang incertain, Costil sur le chemin du retour

Bordeaux se déplace au Parc des Princes, dimanche à 13h, pour affronter le PSG, lors de la 28e journée de Ligue 1. À deux jours de ce match, le premier des Parisiens après leur élimination douloureuse en Ligue des Champions par le Real Madrid, David Guion a fait un point médical sur son effectif. Ayant reçu un coup à la cheville à l’entraînement de jeudi, M’Baye Niang souffre « d’une petite entorse » selon l’entraîneur du FCGB. L’attaquant sénégalais ne devrait donc pas être du voyage à Paris après avoir écourté la séance d’hier. « On va faire le point, voir comment ça a gonflé », a indiqué le coach des Girondins.

David Guion a également annoncé le prochain retour de Benoît Costil. « Benoit commence à travailler avec Grégory Coupet (l’entraîneur des gardiens de but des Girondins) cette semaine. Pour l’instant, il n’a pas repris avec le collectif, mais il est sur le bon chemin », a indiqué David Guion.

La clé du jeu confié à Jean Onana

En conférence de presse, le nouvel entraîneur de Bordeaux a aussi encensé deux recrues de cette saison : Jean Onana (22 ans) et Danylo Ignatenko (25 ans). Le premier est un milieu défensif recruté au LOSC en août 2021. Quant au deuxième, c’est un milieu de terrain ukrainien débarqué au Château du Haillan, en prêt, en fin de mercato hivernal. Le coach du club au scapulaire compte sur l'apport des deux joueurs pour tenir tête au Paris Saint-Germain. « Onana a une clé dans la responsabilité du jeu, parce qu’il a beaucoup de qualités. […] Il a un énorme potentiel qu’il doit exploiter. On va l’aider pour qu’il soit efficace », a-t-il laissé entendre sur l’international camerounais (2 sélections).

David Guion s'enflamme pour Ignatenko

Le technicien de 54 ans s'est ensuite enflammé pour Ignatenko. « Je vois surtout un joueur avec un énorme potentiel. Je vois un joueur avec beaucoup d’abattage. Techniquement, il est capable de jouer juste. C’est un joueur qui peut rendre beaucoup de services aux Girondins. […] Je vois aussi un joueur qui sait bien utiliser le ballon, qui sait bien orienter, et surtout un joueur qui est capable d’avoir une frappe très lourde et très dangereuse », a décrit David Guion, dans des propos rapportés par Girondins4Ever.

Notons que Danylo Ignatenko est très affecté par la guerre en Ukraine où ses parents étaient encore lors du déclenchement. Finalement, ces derniers ont pu le rejoindre en France grâce à l'aide du président Gérard Lopez. « Je me suis aperçu qu’il était davantage libéré. On a beaucoup parlé avec lui ces derniers temps avec ces événements cruels », s'est réjoui le coach de Bordeaux. Notons que Josuha Guilavogui (milieu de terrain), Anel Ahmedhodzic et Marcelo (défenseurs centraux) sont les autres renforts du FCGB, arrivés en janvier.