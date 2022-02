LOSC Mercato : Botman, Ben Arfa, Gourvennec, Létang fait le point !

Publié par ALEXIS le 24 février 2022 à 16:15

Olivier Létang est revenu sur le mercato hivernal du LOSC et l’intérêt de Newcastle pour Sven Botman. Il a aussi évoqué la situation de Gourvennec.

Létang : « Je n’achète pas un joueur juste pour le revendre »

Le président du LOSC a fait un nouveau point sur le mercato du mois de janvier sur Canal+. Il a justifié le refus à Newcastle pour le transfert de Sven Botman. « Newcastle était intéressé par Sven Botman. Il n’y a pas eu d’offre de 50 millions d’euros, parce que j’ai fermé la porte à un départ tout de suite », a-il indiqué sur la chaîne cryptée.

Critiqué sur le choix porté sur Hatem Ben Arfa, Olivier Létang a fait une mise au point sur sa relation avec le joueur de 35 ans, arrivé librement à Lille, le 19 janvier 2022. « Avec Hatem ? Il n’y a pas de relation paternaliste, mais plutôt une relation de confiance. Il peut faire des différences. Il est créatif. Le deal était très clair, je lui ai dit : est-ce que tu es prêt à venir ? Il a dit oui. Il est venu avec l’état d’esprit de venir pour aider », a expliqué le patron du club champion de France. Concernant le transfert de Yusuf Yazici au CSKA Moscou cet hiver, il avait un bon de sortie. « Il pouvait partir », a justifié le dirigeant des Dogues.

Olivier Létang a également expliqué le projet du LOSC plus globalement. « Je n’aime pas le mot trading. Le meilleur élément marketing, c’est de gagner des matchs. Si on veut que le footballeur soit bon, il faut qu’il se sente bien, avec sa famille, au quotidien. Il y a de l’humain derrière. Je n’achète pas un joueur comme ça juste pour le revendre », a-t-il fait savoir.

LOSC : Le sort de Gourvennec réglé à la fin de la saison

Champion de France en titre, le LOSC fait une saison (2021/2022) compliquée. L’équipe lilloise est 11e après 25 journées de Ligue 1 avec 36 points, soit 9 points de moins que l’OGC Nice, actuel 3e. En effet, l’objectif des Lillois en début de saison est de finir sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions. Mais, ils sont en grande difficulté avec leurs nombreux concurrents pour les places européennes. Et les critiques à l'encontre de Jocelyn Gourvennec, contesté par les supporters, s'accentuent.

« Il fallait laisser du temps à Jocelyn pour s’intégrer, pour mettre le projet collectif en place. Les résultats sont ceux que l’on connaît. On est déçus par le championnat. On a perdu des points bêtement », a confié Olivier Létang, avant de lâcher un indice sur l’avenir du coach des Dogues : « On verra à la fin du championnat. » Notons que le technicien de 49 ans est sous contrat à Lille jusqu’en juin 2023.