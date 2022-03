OL Mercato : Lyon se rapproche d'un coup fabuleux au milieu !

Publié par Thomas le 11 mars 2022 à 18:12

Toujours tourné vers l'avenir, l' OL se rapprocherait d'une signature importante au milieu de terrain qui devrait réjouir les supporters.

OL Mercato : Lyon en bonne voie pour prolonger un joyau

Tout juste vainqueur du FC Porto en Europa League (0-1), l’Olympique Lyonnais retrouve des couleurs en ce début d’année après sa première partie de saison décevante. Bien aidés par un mercato hivernal ambitieux, Peter Bosz et ses hommes ont récemment recollé au classement, de quoi relancer les espoirs de qualification européenne à l’issue de la saison. Dans le même temps, les dirigeants lyonnais travaillent d’arrache-pied pour se reconstruire lors du prochain mercato estival en ciblant de grands joueurs. Si les noms d’Alexandre Lacazette ou encore Seko Fofana sont régulièrement évoqués, l’ OL pourrait en amont boucler une signature tout aussi prestigieuse.

Dans sa volonté de former une équipe compétitive sur le long terme, l’Olympique Lyonnais mène actuellement une campagne de prolongation de ses jeunes promesses. Tête de gondole de cette génération dorée, le milieu de terrain français Maxence Caqueret se rapprocherait d’une prolongation longue durée chez les Gones. Grand objectif de Jean-Michel Aulas dans cette deuxième partie de saison, l’extension de contrat du prodige de 22 ans serait sur la bonne voie. " Mon entourage est en discussion avec le club. Moi je me focalise vraiment sur le terrain. Ça ne me perturbe pas. J’essaye de ne pas penser à cette prolongation ", a dévoilé le joueur ce vendredi en conférence de presse. Un coup énorme qui se profile donc pour Lyon qui souhaite mettre Caqueret au centre de son futur projet sportif.

Un joyau aux portes de l’Equipe de France

Véritable révélation en France cette saison, Maxence Caqueret est perçu comme un diamant brut par ses dirigeants, dont la marge de progression reste encore certaine. " Pour un milieu de terrain si j’ai envie d’être complet, c’est important d’avoir des statistiques et de finir mes actions. C’est un objectif pour moi ", a déclaré le joueur ce vendredi. Une volonté de progression évidente, notamment motivée par un souhait immense de rejoindre l’Equipe de France.

Passé par toutes les catégories jeunes, Caqueret sait qu’il ne lui manque pas beaucoup pour intégrer l’équipe de Didier Deschamps, un objectif qu’il se place dans un coin de sa tête. " L’équipe de France c’est quelque chose qui me fait rêver. C’est un objectif dans ma carrière, sachant que j’ai fait toutes les catégories d’équipe de France. C’est logique que je pense intégrer les A. Ce n’est pas une pression que je me mets. " Pour rappel, l'entraîneur des Bleus annoncera sa liste le 17 mars prochain.