Chelsea : Vente, une date décisive fixée aux repreneurs

Publié par ALEXIS le 29 mars 2022 à 02:53

Chelsea va connaitre son nouveau propriétaire en avril. Quatre candidats au rachat du club d’Abramovitch sont enregistrés et un délai est fixé pour la vente.

Chelsea : Les candidats ont jusqu'au 11 avril pour soumettre leurs offres

Mis en vente par Roman Abramovitch, Chelsea FC va passer entre les mains d’un autre propriétaire bientôt. Selon les indiscrétions de Sky Sports, quatre dossiers de candidature ont été retenus par la banque américain Raine Group. Ces potentiels repreneurs de CFC ont été informés, d’après la source, de la date butoir du 11 avril pour soumettre leur dernière offre, afin de procéder à la vente. Des propositions qu’ils ont la possibilité d’augmenter, afin de se donner les moyens d’être désignés pour les dernières négociations.

En effet, le gouvernement britannique, qui supervise le processus de cession de Chelsea FC, veut finaliser la vente du club avant la fin du mois d'avril. Rappelons que le club champion d’Europe et vainqueur de la coupe du monde des clubs affronte le Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions, le 6 avril (aller) à Stamford Bridge et le 12 avril (retour) à Madrid.

Abramovitch victime d'un empoisonnement en Ukraine ?

Parallèlement au dossier de la vente du club de Premier League, le Wall Street Journal a révélé, lundi, que Roman Abramovitch (55 ans) aurait été victime d’empoisonnement début mars, lors des négociations pour la paix, entre les délégations de la Russie et de l’Ukraine. Un proche du milliardaire russe a confirmé l’information dans des propos rapportés par la BBC : « il a développé les symptômes d'un empoisonnement présumé ».

Selon L'Équipe, l'ex-patron de Chelsea et deux négociateurs ukrainiens « ont vu apparaître les symptômes après une réunion à Kiev dans la nuit du 3 au 4 mars dernier, notamment des larmoiements constants et douloureux et une desquamation de la peau du visage et des mains ».