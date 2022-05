Chelsea Mercato : Flash, Les Blues proches d'être rachetés !

Publié par Thomas G. le 05 mai 2022 à 17:03

Chelsea Mercato : La vente du club serait proche d'être finalisée. Après des mois de négociations un nouveau propriétaire devrait être intronisé.

Chelsea Mercato : Fin de l’ère Roman Abramovitch

La nouvelle vient de tomber, la vente de Chelsea aurait enfin été finalisée. Le nouveau propriétaire du club devrait être annoncé dans les prochains jours. Cet accord sonne la fin de l’ère Roman Abramovitch, à la tête du club depuis 2003. En 19 ans, le milliardaire russe aura tout gagné à la tête des Blues. Du titre de champion d'Angleterre glané une année après son arrivée, aux deux sacres en Ligue des Champions, Abramovitch a progressivement remis Chelsea sur les devants de l'Europe au XXIe siècle.

Après les interdictions prononcées par le gouvernement britannique à son encontre, le magnat russe a été obligé de vendre le club au plus vite. De surcroît, Chelsea a été interdit de recruter et vendre des joueurs. La situation a fortement impacté l’effectif de Thomas Tuchel et plusieurs cadres du vestiaire ont décidé de quitter le club à l’issue de la saison, à l’image des deux défenseurs, Antonio Rüdiger et Andreas Christensen.

Nouveau propriétaire et nouvelles perspectives

La vente du club va permettre à l'entité anglaise de sortir la tête de l’eau, notamment d'un point de vue sportif. Ainsi, grâce à l’arrivée du nouveau propriétaire, le club va pouvoir commencer son mercato, avec les interdictions de recrutement qui devraient être levées. Au rayon des départs, Romelu Lukaku et César Azpilicueta pourraient quitter Londres. L'actuel 3e de Premier League demanderait 75 millions d'euros pour libérer l’international belge, récemment apparu dans le viseur du PSG.

Par ailleurs, la vente est une aubaine pour Thomas Tuchel qui souhaite renforcer sa défense à tout prix. L’entraîneur allemand aurait coché ces derniers jours le nom de Joško Gvardiol pour remplacer Antonio Rüdiger. Chelsea pourrait transmettre une offre de 60 millions d’euros pour le défenseur croate du RB Leipzig.