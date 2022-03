PSG Mercato : Un cador d’Europe se positionne sur Tchouaméni

Publié par ALEXIS le 30 mars 2022 à 23:29

Buteur avec l’Équipe de France, Aurélien Tchouaméni a attiré l’attention d’une grosse pointure sur lui, en plus du PSG et le Real Madrid.

Le PSG et le Real Madrid sont séduits par le profil et les qualités techniques d’Aurélien Tchouaméni. Performant avec l’AS Monaco, il l'a été aussi avec les Bleus lors du match amical disputé contre la Côte d’Ivoire (2-1), vendredi dernier à Marseille. Le milieu de terrain de l’AS Monaco avait été l’auteur du but de la victoire des Tricolores, dans le temps additionnel (90e+3). Déjà positionnés pour recruter l’international français (8 sélections), le Paris Saint-Germain et les Merengues poussent leurs pions en attendant l’ouverture officielle du mercato estival.

Quant aux Monégasques, ils ont déjà fixé le tarif de leur N°8. Il demande 80 M€ pour ouvrir les négociations en vue de son transfert. Le Tricolore est sous contrat dans la Principauté jusqu'au 30 juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 40 M€, par le site spécialisé Transfermakt.

Chelsea FC s'invite dans le dossier Aurélien Tchouaméni

Mais ce mercredi, l’intérêt d’une autre grosse pointure européenne est révélé par AS. Le journal sportif espagnol apprend que Chelsea FC s’est mis sur les rangs pour transférer Aurélien Tchouaméni dès que possible. Pour l’heure, le club champion d’Europe et vainqueur de la coupe du monde des clubs est interdit de recruter, en raison des sanctions imposées à son propriétaire Roman Abramovitch (55 ans). Toutefois, la situation des Blues pourrait se décanter rapidement, car le club de Premier League est en vente et devrait être racheté en avril par un nouveau propriétaire.

Pour l’heure, CFC n’a pas les moyens pour s’attacher les services de la cible du PSG, car les avoirs d’Abramovitch sont gélés et le club de Londres est soumis à des restrictions financières par le gouvernement britannique.