FC Nantes : Kombouaré explique le coup d'arrêt contre l'ESTAC

Publié par Ange A. le 13 mars 2022 à 00:22

Antoine Kombouaré a livré son analyse après la courte défaite du FC Nantes (1-0) samedi soir sur la pelouse de l’ESTAC Troyes.

L’ESTAC ramène le FC Nantes sur terre

Retour à la réalité pour le FC Nantes. Samedi soir, Nantes a chuté sur la pelouse de l’ESTAC Troyes (1-0). Un but d’Iké Ugbo avant la pause (43e) a permis au promu de dominer les Canaris. Les Nantais affichaient un bel état de forme lors de leurs dernières sorties. Leur dernière défaite remontait au 6 février contre le RC Strasbourg (1-0). Depuis ce revers en Alsace, les hommes d’Antoine Kombouaré ont enregistré un nul et trois victoires, dont un succès de prestige contre le PSG (3-1). Entre temps, les Jaune et vert ont décroché une qualification pour la finale de la Coupe de France. C’est donc un coup d’arrêt que vient de connaître le club des bords de l’Erdre contre Troyes.

L’analyse lucide Kombouaré après Troyes

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré estime que la belle série de son équipe lui a joué un mauvais tour contre l’ESTAC. « On aurait pu jouer trois heures sans marquer. J’ai aimé la réaction mais c’était trop tard. C’est un match qu’il faut oublier […] Peut-être qu'il y a eu un peu un ascenseur émotionnel après le match contre le PSG, la demi-finale de Coupe de France contre Monaco, le gros match contre Montpellier. Ça peut arriver », a lâché le coach de Nantes cité par Le Figaro.

Outre la défaite, les sorties sur blessure de Nicolas Pallois et Andrei Girotto constituent l’autre point noir de la soirée. Les deux centraux se sont percutés en première temps. Le premier a cédé sa place dès la 15e minute. Girotto est sorti en deuxième période. Pour autant, Antoine Kombouaré n’y voit pas d’excuse pour justifier ce revers. « La sortie de Pallois a un peu déstabilisé l’équipe, même si ce n’est pas une excuse. Il a percuté [Andrei] et les deux ont des entorses du genou, c’est ça qui est embêtant ce soir », a déploré l’entraîneur nantais. Battus par Troyes, les Canaris vont tenter de se relancer samedi prochain lors de la réception du LOSC.