PSG Mercato : Le coach personnel de Paul Pogba lâche une bombe !

Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2022 à 23:12

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est dans le viseur du PSG. Son coach personnel a brisé la glace sur son avenir.

Paul Pogba ne sera plus à Man United fin juin

De retour depuis 2016 et un chèque de 105 millions d’euros en provenance de la Juventus Turin, Paul Pogba s’apprête à quitter pour la seconde fois les rangs de Manchester United. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain français, cibl& par le Paris Saint-Germain, ne va pas parapher un nouveau bail avec les Red Devils. Et c’est son entraîneur personnel qui le dit.

« Concernant Pogba, fin juin, il ne sera plus un joueur de Manchester. Je pense qu'il a raison de chercher ailleurs, peut-être que Manchester veut aussi se renouveler et le plus sensé est de se séparer. Le moment viendra de changer et d'essayer de nouveaux défis, de nouvelles émotions, de nouveaux environnements pour Pogba et Manchester, d'essayer quelque chose de différent et peut-être qu'ils seront tous les deux heureux (...)Un joueur de haut niveau ne perd pas son temps sur des compétitions plus petites, il veut être motivé par des compétitions plus importantes », a confié coach Meddy lors d’une interview avec le média Il Bianconero.

Poursuivant, ce proche de l’international tricolore de 28 ans a annoncé la couleur concernant la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Finale entre Paris et la Juve pour Pogba

Toujours selon coach Medy, l’avenir de Paul Pogba va se jouer entre le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin. Si le Real Madrid a longtemps été présenté comme le grand favori pour accueillir le Champion du monde 2018, son préparateur personnel assure que le départ de Zinedine Zidane l’été dernier annihile totalement les chances de voir la Pioche rejoindre encore les Merengues.

« Paul peut revenir à la Juve, il entretient de bonnes relations avec les Bianconeri mais pourrait aussi aller au PSG. Je pense que le PSG a besoin d'un milieu de terrain comme lui et qu'il pourrait aller jouer en France. Au Real je l'exclurais, car il n'y a plus Zidane, il ne serait parti que dans ce cas-là. La Juve ou le PSG en ce moment, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, on verra », a-t-il précisé.

Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.