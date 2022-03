OL : La grande annonce de Bosz après l'humiliation contre Rennes

Publié par Ange A. le 14 mars 2022 à 05:25

Peter Bosz s’est lâché après le lourd revers de l’ OL dimanche contre le Stade Rennais au Groupama Stadium. Le coach lyonnais tient bon.

L’ OL chute encore contre le Stade Rennais

Bruno Genesio n’aura pas eu de sentiment à l’égard de l’Olympique Lyonnais pour son retour au Groupama Stadium. Le Stade Rennais a de nouveau signé un large succès contre Lyon dimanche. Le SRFC s’est imposé (4-2) en terre lyonnaise grâce à Bourigeaud, Santamaria, Majer et Terrier. Un but contre son camp d’Hamari Traoré (59e) et un penalty de Moussa Dembélé (82e) ont permis à l’ OL d’alléger l’addition. Rennes avait déjà battu le club rhodanien (4-1) lors de leur dernière opposition au Roazhon Park. Suite à ce nouveau carton, les Rouge et noirs gardent leur 4e place et reviennent à un point de l’OGC Nice (3e). Quant à Lyon, il pointe à la 10e place. Peter Bosz garde néanmoins espoir pour la suite de la saison.

Peter Bosz optimiste après la gifle contre Rennes

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais veut toujours croire en une qualification en Ligue des champions via le championnat. « Que voulez-vous que je dise. Nous verrons en fin de saison. Ce n’est pas fini mathématiquement. On ne sait jamais. Ce n’est pas ma mentalité de renoncer », a prévenu le coach de l’ OL après le match. Après cette correction reçue de la part du Stade Rennais, Lyon jouera encore gros lors de sa prochaine sortie. Les Gones vont croiser le fer contre le FC Porto. Battus à l’aller (1-0), les Portugais se sont rassurés avant de se rendre à Décines jeudi prochain. Porto a dominé Tondela (4-0) en Liga avant ses retrouvailles avec les Gones. Le club portugais doit s’imposer avec deux buts d’avance pour écarter Lyon de la C3.