PSG Mercato : Succession Pochettino, une grosse star intéressée !

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 15:06

Sauf revirement, Mauricio Pochettino ne devrait plus être sur le banc du PSG la saison prochaine. Pour sa succession, un grand nom se dégage déjà.

Zinédine Zidane, la priorité est ailleurs

Après l’élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face au Real Madrid, l’Émir du Qatar serait déterminé à faire de Zinédine Zidane le prochain entraîneur du club de la capitale. Seulement, L’Équipe indique que le Paris SG n’est vraiment pas le choix numéro 1 du Marseillais de 49 ans, qui « serait surtout prêt à attendre que le poste de sélectionneur des Bleus, toujours occupé par Didier Deschamps, se libère. Autant dire qu’il faudrait que QSI se montre particulièrement convaincant pour que Zizou débarque à Paris ».

Fortement pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France et des Girondins de Bordeaux, notamment, rêverait de la place de Didier Deschamps chez les Bleus. Le leader du championnat français pourrait toutefois voir débarquer sur son banc un grand nom dans les prochains mois.

PSG Mercato : Diego Simeone prêt à succéder à Pochettino

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. À la recherche d’un nouvel entraîneur, le club de la capitale ferait de Zinédine Zidane sa priorité, mais le champion du monde 1998 serait plutôt intéressé par la sélection française. Si Zidane venait à refuser le poste, Diego Simeone serait prêt à accepter le challenge parisien.

Sur le banc de l’Atlético Madrid depuis décembre 2011, l’ancien milieu de terrain des Colchoneros voudrait découvrir autre chose et verrait d’un bon oeil une signature au PSG, selon le quotidien L’Équipe. Surtout qu’il est de plus en plus sous le feu des critiques des fans et de la presse espagnole pour l’irrégularité de son équipe.

Toutefois, la source francilienne précise que déloger Diego Simeone ne sera pas une tâche facile pour Nasser Al-Khelaïfi puisque son bail court encore jusqu’en 2024. Le vice-champion de France en titre devrait donc s’attendre à sortir le chéquier s’il tient absolument à s’attacher les services de l'un des meilleurs entraîneurs du monde à la recherche de cette première Ligue des Champions à laquelle le Paris SG rêve depuis 2011 et l’avènement de QSI.