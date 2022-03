PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi est passé à l’action pour Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 13:06

Zinedine Zidane est le grand favori du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG. Nasser Al-Khelaïfi l’aurait même déjà contacté.

Nasser Al-Khelaïfi a appelé Zinedine Zidane !

Après la nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est plus que déterminé à faire de Zinedine Zidane son prochain entraîneur. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino va quitter le club de la capitale et c’est désormais plus que certain. Pour lui succéder, le Qatar n’a qu’un nom à l’esprit : Zinedine Zidane.

Conscient de l’enjeu, Nasser Al-Khelaïfi serait lui-même à la manoeuvre dans ce dossier d’envergure. D’après les dernières informations divulguées par le média transalpin TMW, le président du PSG aurait personnellement décroché son téléphone, il y a quelques jours, pour appeler l’ancien entraîneur du Real Madrid afin de lui proposer le poste de Pochettino. Libre de tout engagement depuis son départ de Madrid l’été dernier, le Marseillais de 49 ans réfléchirait à la possibilité de reprendre du service en Ligue 1, mais à certaines conditions.

PSG Mercato : Zidane fixe ses conditions au Paris SG

Dimanche soir, Calciomercato a confirmé les contacts entre le Paris Saint-Germain et Zinedine Zidane pour le remplacement de Mauricio Pochettino. Le journal italien assure notamment que le Champion du monde 1998 est la grande priorité de l’Émir du Qatar, le propriétaire des Rouge et Bleu, qui espère pouvoir le convaincre de prendre la suite d’un Pochettino considéré à Doha comme une erreur de casting après le départ de Thomas Tuchel.

La source italienne indique que Zizou ne serait pas forcément contre l’idée de manager le Paris Saint-Germain, à la seule condition d’avoir l’entière assurance de rejoindre un projet sportif fiable après la récente déroute sur le terrain du Real Madrid. Après avoir fait ses preuves à Madrid, Zidane souhaiterait en effet s’engager avec une équipe ambitieuse et bien organisée. Une chose qui est reprochée au Paris SG depuis ces dernières années.

Affaire à suivre donc…