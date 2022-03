Barça Mercato : Barcelone se rapproche d'un international français !

Publié par Thomas le 15 mars 2022 à 15:45

D'après la presse espagnole, le Barça pourrait frapper un très joli coup du côté du Bayern Munich cet été, en recrutant un défenseur tricolore.

Barça Mercato : Lucas Hernandez se rapproche des Blaugranas

Le mercato estival 2022 du FC Barcelone s’annonce d’ores et déjà tonitruant. Après l’accord bouclé avec le défenseur central danois Andreas Christensen il y a quelques semaines et celui du milieu ivoirien Franck Kessié, les Catalans pourraient rapidement frapper un très joli coup en Allemagne. Désireux de renforcer tous ses secteurs de jeu en vue des saisons à venir, le board barcelonais a ciblé plusieurs joueurs de haut standing ces derniers mois et se rapprocheraient d’une superbe opération au poste de latéral gauche.

Comme le révèle la presse espagnole ce mardi, le Barça surveillerait avec insistance la situation de Lucas Hernandez. L’international français, champion du monde avec les Bleus en 2018, serait en conflit avec sa direction à Munich et envisage d’expérimenter un nouveau club.

D’après les informations du journaliste Enric CB, très proche du club blaugrana, Hernandez serait fortement séduit par le projet du FC Barcelone, une envie réciproque donc qui pourrait se concrétiser cet été. Le Bayern Munich serait ouvert aux négociations avec Mateu Alemany, le directeur sportif du Barça, qui dans le même temps pourrait acter une arrivée importante sur le flanc droit de la défense.

Mazraoui à un pas de signer au FC Barcelone

Chantier prioritaire de Xavi cette saison, la défense barcelonaise devrait connaître beaucoup de mouvement ces prochains mois. En plus de Lucas Hernandez, et l’officialisation prochaine d'Andreas Christensen, le Barça pourrait dans les prochains jours acter une autre arrivée de taille, celle de Noussair Mazraoui. Sensation marocaine de l’Ajax Amsterdam, le latéral droit de 24 ans est pisté par le FC Barcelone depuis de longs mois. Représenté par le sulfureux Mino Raiola, également en charge d’un certain Erling Haaland, Mazraoui aurait donné son feu vert à l’écurie catalane malgré une forte concurrence sur le dossier.