OM Mercato : Une recrue estivale persiste pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 16 mars 2022 à 04:15

Auteur d’une belle saison à l’ OM, Mattéo Guendouzi s’est une nouvelle fois exprimé sur son avenir. Le milieu de terrain prêté par Arsenal ne songe pas à un départ de Marseille.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi est heureux à Marseille

Arrivé cet été en provenance d’Arsenal, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Mattéo Guendouzi a rapidement conquis le cœur des supporters de l’Olympique de Marseille par ses belles prestations et sa détermination sur le terrain. Indésirable chez les Gunners, le milieu de terrain tricolore est à présent incontournable dans l’entrejeu de l’OM. Très utilisé par Jorge Sampaoli dans un jeu pression et de possession bien spécifique, Mattéo Guendouzi sera-t-il toujours Marseillais la saison prochaine ?

Interrogé lors de l’émission OM Insider, publiée sur le site officiel du club, le joueur prêté par Arsenal a une nouvelle fois réitéré son désir de s’inscrire dans la durée à Marseille, car il est heureux d’évoluer sous les couleurs marseillaises. « C’est une immense fierté d'être à l'OM et de jouer ici », a-t-il assuré.

Guendouzi affiche son attachement à Marseille

Auteur de 4 buts et 12 passes décisives en 41 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison, Mattéo Guendouzi a également évoqué son attachement pour le public marseillais. Il a insisté sur les supporters passionnés et l'atmosphère du Vélodrome. « Les supporters ont une grande place dans mon cœur », a-t-il ajouté. Après des expériences décevantes en Premier League et en Bundesliga, Mattéo Guendouzi a retrouvé des couleurs dans le Championnat de France où il s’éclate avec Marseille. Il compte donc poursuivre sur sa lancée.

De son côté aussi, la direction de l’ OM ne compte pas perdre un tel talent. Comme le président Pablo Longoria l’a récemment indiqué, l’option d’achat de Mattéo Guendouzi sera automatiquement levée en cas de maintien du club. Autant dire tout de suite que l’ancien joueur du FC Lorient est parti pour rester à Marseille. L’ OM devra en retour verser une dizaine de millions d’euros à Arsenal pour acter son transfert définitif.