OM Mercato : Arsenal, vers un scénario renversant pour Guendouzi ?

Publié par Timothée Jean le 14 janvier 2022 à 12:01

Prêté à l’ OM, Mattéo Guendouzi va-t-il rentrer à Londres plus tôt que prévu ? Arsenal pourrait tenter de le récupérer dès cet hiver.

OM Mercato : Arsenal prêt à casser le prêt de Guendouzi ?

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille s’accélère. Côté arrivées, les dirigeants de l’ OM sont parvenus à enrôler l’attaquant Cédric Bakambu, libre depuis son départ de la Chine. Les Marseillais travaillent désormais en coulisses pour renforcer leur secteur défensif en ciblant notamment Sead Kolasinac (Arsenal) et Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam), même si l’affaire est compliquée.

Au rayon des départs, l’ OM cherche toujours à se débarrasser de certains éléments. Il faut dire que la situation financière du club force les dirigeants phocéens à vendre quelques joueurs très cotés (notamment Duje Caleta-Car), si des offres alléchantes se présentent. Cependant, les Marseillais pourraient être contraints de gérer un dossier qui n’était pas au programme : celui de Mattéo Guendouzi (22 ans).

Arrivé à Marseille l’été dernier, le jeune milieu de terrain a été prêté par Arsenal. Et ses bonnes performances sous le maillot marseillais ne laissent pas insensibles les Gunners. Emmanuel Petit estime alors que le club londonien devrait casser le prêt de Mattéo Guendouzi dès cet hiver. La raison ? L’ancien international tricolore assure que le joueur de 22 ans serait la recrue idéale pour permettre à Arsenal de décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

« Arsenal doit avoir de nouveaux visages cet hiver à cause des joueurs partis à la Coupe d'Afrique des Nations, du Covid ou des blessures (…) Et si vous pensez aux milieux qui ont été prêtés récemment, ils doivent en récupérer certains, comme Mattéo Guendouzi, qui joue très bien avec Marseille ces derniers temps. Avec un effort comme ça, Arsenal pourrait viser le Top 4 », a-t-il déclaré dans une interview accordée au journal The Sun.

Le dossier Guendouzi déjà réglé à Marseille

Engagés sur plusieurs tableaux, les Gunners vont-ils tenter de récupérer leur joueur cet hiver ? Il y a peu de chance, car Mattéo Guendouzi n’a jamais caché son souhait de poursuivre son aventure à l' OM. Il souhaite s’inscrire dans la durée à Marseille. De son côté, l'Olympique de Marseille peut définitivement le conserver en cas de maintien en Ligue 1. Le club phocéen compte d'ailleurs lever son option d’achat estimée à 11 millions d’euros. Malgré la forte volonté d’Emmanuel Petit, ce dossier semble donc déjà réglé à Marseille.