RC Lens Mercato : Un cadre lâche un indice sur son avenir au RCL

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 02:15

Le contrat de Jean-Louis Leca au RC Lens prend fin le 30 juin 2022. À trois mois et demi de cette échéance, il a fait un annonce sur son futur.

RC Lens : Leca veut prolonger son contrat au Racing Club

En fin de contrat à l’issue de la saison, Jean-Louis Leca va-t-il poursuivre l’aventure au RC Lens ou rejoindre un autre club. Récemment, il avait évoqué son souhait de retourner au SC Bastia, dans son club formateur, pour y finir sa carrière le moment venu. Entre-temps, le gardien de but de 36 ans n’écarte pas une possible prolongation de son contrat au RCL. Il avoue clairement son envie de rempiler avec les Sang et Or. Et il a espoir que la direction du club Artois va aller dans ce sens, après ses deux prolongations précédentes.

« En arrivant ici, c’était prévu pour deux ans et je signe encore une année, puis encore une année, je vais terminer ma 4e saison », a confié Jean-Louis Leca au média Horizon. « Je m’y sens très très bien, j’écouterai mes dirigeants et quoiqu’il arrive, que ça continue ou pas, c’est une décision qu’on prendra en commun. Que ça s’arrête cette année ou dans 3 ans, 10 ans, je travaille avec des personnes exceptionnelles : mon président Arnaud Pouille (directeur général), mes entraineurs… » a déclaré le portier du RC Lens.

Wuilker Farinez pour succéder à Jean-Louis Leca

Il faut indiquer que Leca est toujours le portier N°1 des Sang et Or. Il a disputé 23 matchs de Ligue 1 cette saison en 28 journées. Mais le club nordiste prépare sa succession et a déjà trouvé le profil idéal en la personne de Wuilker Farinez (24 ans). Ce dernier a été recruté l’été dernier à Millonarios FC, en Colombie, après une saison en prêt. L'international vénézuélien (37 sélections) a pris part à 6 matchs en championnat et 2 en coupe de France cette saison, sous les ordres de Franck Haise.