OM : Mandanda de retour, le onze de Marseille contre Bâle

Publié par Ange A. le 17 mars 2022 à 07:15

Remplaçant à Brest dimanche, Steve Mandanda devrait garder les cages de l’ OM pour son déplacement à Bâle ce jeudi en Coupe d’Europe.

L’ OM sans Payet contre le FC Bâle

Après avoir renoué avec le succès en championnat, un autre challenge attend l’Olympique de Marseille. L’ OM doit assurer sa qualification en quarts de finale de la Ligue Europa Conference. Le club provençal affronte le FC Bâle ce jeudi en huitièmes de finale retour de la compétition. Les hommes de Jorge Sampaoli l’avaient emporté à l’Orange Vélodrome lors de la première manche (2-1). En Suisse, il sera donc question pour les Olympiens de conforter cet avantage pour passer au prochain tour. Pour y parvenir, Marseille devra composer avec l’absence de Dimitri Payet. Averti au Vélodrome, le milieu offensif marseillais est suspendu pour le match retour.

Mandanda de retour contre Bâle

En l’absence de Payet, Jorge Sampaoli devrait à peu près reconduire le même onze qu’à Brest. Sans son numéro 10, l’ OM a signé un carton (4-1) sur la pelouse du club finistérien dimanche. Resté sur le banc contre le SB29, Steve Mandanda devrait réintégrer le onze de l’Olympique de Marseille. Une tendance d’ailleurs confirmée par l’Argentin en marge de cette rencontre. « On a deux gardiens de but qui sont très performants, ce qui m’importe c’est qu’ils soient dans un bon état de forme et c’est vrai que cette possibilité de jouer deux compétitions nous permet qu’un gardien joue une compétition, et que l’autre en dispute une autre. On est sur ce chemin-là. Demain [jeudi] oui, Steve jouera probablement, et au fil du temps il faudra que le niveau des deux joueurs soit toujours équitable car c’est bien pour leur forme et pour l’équipe », a-t-il indiqué.

Le onze probable de Marseille contre Bâle :

Mandanda – Rongier, Saliba, Balerdi, Kolasinac – Guendouzi, Kamara, Gerson – Ünder, Milik, Harit.