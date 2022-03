OM Mercato : Révélation de taille dans le dossier Edouard Mendy

Publié par Timothée Jean le 17 mars 2022 à 13:25

Dominique Bernatowicz, ancien formateur de l’ OM, est revenu sur les circonstances du départ d’ Edouard Mendy de Marseille. Il livre des confidences inédites.

OM Mercato : Marseille a tenté de conserver Edouard Mendy

En moins de six ans, Edouard Mendy est arrivé sur le toit du monde. Après un brillant passage au Stade de Reims puis au Stade Rennais, l’international sénégalais a rejoint Chelsea en octobre 2020, où il a presque tout remporté. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du Monde des Clubs avec les Blues, le portier de 30 ans collectionne les trophées ces dernières saisons. Au sommet de son art, Mendy est désormais considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Pourtant, le début de sa carrière fut très compliqué.

Avant d’éclore au Stade de Reims, Edouard Mendy a connu une période très délicate. Au chômage après son départ de l’AS Cherbourg en 2015, le portier sénégalais a rejoint l’ OM durant la saison 2015-2016. Mais son aventure chez les Phocéens fut de courte durée. Barré par une rude concurrence dans les buts marseillais, le natif de Montivilliers a finalement quitté l’ Olympique de Marseille, un an après son arrivée. Les dirigeants marseillais de l’époque ont néanmoins tenté de le retenir. Une offre de prolongation lui a même été proposée, en vain. « On lui a proposé un contrat et il n’a pas accepté, il faut aussi le dire qu’il avait l’ambition de jouer », a révélé Dominique Bernatowicz au micro de RMC Sport.

Un choix couronné de succès

Edouard Mendy a donc refusé de prolonger son aventure à l’Olympique Marseille, car il souhaitait impérativement bénéficier de plus de temps de jeu sous d’autres cieux. Un choix judicieux, puisque l’international sénégalais a rejoint le Stade de Reims, où il a enchaîné les rencontres avant d’exploser en Ligue 1 avec le Stade Rennais. « Je pense qu’il a fait le bon choix et il a montré qu’il était intelligent », a indiqué l’ancien formateur olympien. L’ex-gardien de but marseillais a connu une ascension fulgurante et est aujourd’hui incontournable à Chelsea. Il est lié aux Blues jusqu’en juin 2025 et n’exclut pas la possibilité d’un retour à l’Olympique de Marseille avant la fin de sa carrière.