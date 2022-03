OM Mercato : Édouard Mendy vers un retour surprenant à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 03 mars 2022 à 11:56

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, Édouard Mendy a évoqué son avenir à long terme. Le portier de Chelsea a affirmé qu’il ne dirait pas non à un retour à l’ OM.

OM Mercato : Édouard Mendy n’exclut pas un retour à Marseille

En moins de six ans, la carrière d’Édouard Mendy a connu une ascension incroyable. Après un passage au Stade de Reims et au Stade Rennais, où il a réalisé une belle saison en Ligue 1, l’international sénégalais a rejoint Chelsea en octobre 2020 et est désormais sur le toit du monde. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d’Europe et de la Coupe du Monde des Clubs avec les Blues, Édouard Mendy collectionne les trophées. Une trajectoire fulgurante qui ne laisse pas insensible.

Devenu incontournable dans les buts du club londonien, le portier de 30 ans va-t-il revenir un jour en Ligue 1 ? Interrogé par le magazine Onze Mondial, le Champion d’Afrique en titre a en tout cas glissé une petite phrase qui risque de faire frétiller les supporters marseillais. Il n'exclut pas la possibilité de retourner à l’ OM avant la fin de sa carrière. « Est-ce que je pourrais devenir le gardien de l’OM dans quatre ou cinq ans ? (Il éclate de rires) On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, en tout cas, je me concentre sur Chelsea et j’ai encore de belles choses à faire ici, si Dieu le veut », a-t-il indiqué.

Édouard Mendy est heureux à Chelsea

Édouard Mendy a évolué à l’ Olympique de Marseille durant la saison 2015/2016. Alors qu’il pensait à abandonner son rêve et sa passion, l’ OM l’avait recruté afin de renforcer les buts marseillais. Mais les choses ne se sont pas passées pas comme il l’espérait. Il était confronté à une rude concurrence dans les cages de l’ OM. « J’aurais kiffé être le gardien numéro un de l’OM, mais devant moi, il y avait Steve Mandanda, Yohann Pelé et Florian Escales qui était l’espoir du club à ce poste », a-t-il a confié. Le Sénégalais a ensuite été transféré à Reims puis à Rennes avant de rebondir en Premier League avec Chelsea. Aujourd’hui, il est lié au club londonien jusqu’en juin 2025. L’ancien Rennais est « heureux » à Chelsea et ne songe pas à un départ pour l’instant. Il faudra donc être patient pour avoir un espoir de le retrouver en Ligue 1.